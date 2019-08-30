Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты сервиса Ostrovok.ru опросили более двух тысяч российских пользователей, выяснив, в каком возрасте они совершили первое самостоятельное путешествие.

Чаще всего в первую самостоятельную поездку россияне отправляются в возрасте 18-25 лет.

Более половины респондентов начали ездить без родителей и тургрупп после совершеннолетия, но до 25 лет. Каждый пятый - в школьные годы, а каждый десятый - в возрасте 26-30 лет.

Еще около пяти процентов опрошенных признались, что впервые совершили самостоятельное путешествие в 30–40 лет, менее двух процентов - лишь после сорокалетия.