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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно

07:15 30.08.2019
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© AP Photo / David LongstreathТурист с макаками в Таиланде
Турист с макаками в Таиланде
© AP Photo / David Longstreath
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты сервиса Ostrovok.ru опросили более двух тысяч российских пользователей, выяснив, в каком возрасте они совершили первое самостоятельное путешествие.
Чаще всего в первую самостоятельную поездку россияне отправляются в возрасте 18-25 лет.
Более половины респондентов начали ездить без родителей и тургрупп после совершеннолетия, но до 25 лет. Каждый пятый - в школьные годы, а каждый десятый - в возрасте 26-30 лет.
Еще около пяти процентов опрошенных признались, что впервые совершили самостоятельное путешествие в 30–40 лет, менее двух процентов - лишь после сорокалетия.
Примерно 16% пользователей рассказали, что пока ни разу не отправлялись на отдых самостоятельно.
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