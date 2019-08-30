31 августа: память святых мучеников Флора и Лавра

Флора и Лавра, раннехристианских мучеников, живших и пострадавших во II веке в римской провинции Илларик (на территории современных Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговины), почитают и православные и католики.

Исторических документов, на которые опирался составитель их жития, до нашего времени не дошли. Агиограф сообщает, что родом эти два брата были из Византии и в Илларик приехали в поисках работы. Местный правитель Ликион отправил их как искусных каменотесов на строительство языческого храма, где они, будучи христианами, вели себя, мягко говоря, странно: работали хорошо, но заработанные деньги раздавали нищим, сами постились и постоянно молились, а когда сыну местного жреца попал в глаз осколок камня, забрали его к себе и вылечили, заодно обратив в христианство и его, и отца.

Когда же храм был построен, братья собрали всех работавших на стройке христиан, и все вместе они установили в восточной части святилища крест и целую ночь простояли у него на молитве. Расплата не заставила себя ждать: местный правитель приговорил к сожжению и бывшего жреца с сыном, и еще 300 христиан, а Флора и Лавра как зачинщиков отправил на суд к Ликиону, а тот распорядился сбросить их в пустой колодец и засыпать землей.

Через много лет мощи Флора и Лавра были обнаружены и перенесены в Константинополь — в 1200 году их видел там новгородский паломник Антоний, а в 1350-м – Стефан Новгородец.

По устному народному преданию, с открытием мощей этих святых мучеников прекратился падеж скота. Отсюда пошло их почитание как покровителей лошадей. Возможно, эта традиция пришла на Русь с Балкан, где сложилась устная легенда, как Архангел Михаил научил Флора и Лавра управлять лошадьми и понимать "их язык". Легенда эта была так популярна, что даже в древних иконописных подлинниках (инструкции для иконописцев) есть наставление, что святые Флор и Лавр должны быть написаны с лошадьми – такие иконы до сих пор встречаются в православных храмах.