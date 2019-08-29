Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T22:41Z
https://ria.ru/20190829/1558057333.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155779/97/1557799774_198:148:1560:914_1036x0_80_0_0_dad71f21ee3ffed36eed0cc1d3854eb4.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Постпред России при ООН обвинил террористов в срыве перемирия в Идлибе

22:37 29.08.2019 (обновлено: 22:41 29.08.2019)
401
© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
Перейти в фотобанк
ООН, 29 авг - РИА Новости. Вина за срыв перемирия в сирийском Идлибе лежит на террористах, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В четверг в СБ ООН прошло заседание по ситуации в Сирии.
"В ответ на постоянные провокации террористов и в целях снижения угрозы для мирных граждан сирийская армия при поддержке российской авиации была вынуждена предпринимать ответные меры. При этом необходимо подчеркнуть, что все эти действия проводятся строго в пределах демилитаризованной зоны, которая должна была быть создана еще год назад в соответствии с сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - сказал Полянский.
Он отметил, что некоторые партнеры по СБ ООН упомянули о возможности перемирия, "но никто не упомянул о том, что сирийское правительство согласилось на прекращение огня в Идлибе". "Договоренность об этом была достигнута в Нур-Султане - со 2 августа, но только при условии соблюдения всеми сторонами сочинского меморандума, предусматривающего отвод тяжелого вооружения", - напомнил Полянский
Последствия обстрела в Сирии
Вчера, 22:04Война в Сирии
Российские военные зафиксировали 28 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
"Однако террористы Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) сходу отказались от прекращения огня и вывода боевиков от линии деэскалации. Таким образом прекращение огня не состоялось. И вина за это лежит не на Дамаске, а на террористах", - подчеркнул российский дипломат.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Вчера, 18:21Война в Сирии
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Во вторник на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе осложнилась настолько, что турецкие военные находятся под угрозой, Анкара примет меры для обеспечения безопасности. Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
900001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСирияООНВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
РИА
Новости
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе
ДНР потребовала от Киева наказать виновных в нарушениях перемирия
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал уважать суверенитет Сирии на фоне обстрелов Израиля
Лента
новостей
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Из лагеря "Рукбан" в Сирии готовится крупномасштабный выход беженцев
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Эксперт объяснил переназначение Авакова главой МВД Украины
Юрий Луценко
Рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Оппозиционный депутат Рады назвал "дикостью" процедуру формирования кабмина
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку и шоколад
Ситуация в Йемене
Президент Йемена заявил о решимости вернуть Аден под контроль правительства
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Путин проинформировал Меркель о ситуации в Сирии
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10Американка получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет в тюрьме
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния