Постпред России при ООН обвинил террористов в срыве перемирия в Идлибе

ООН, 29 авг - РИА Новости. Вина за срыв перемирия в сирийском Идлибе лежит на террористах, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В четверг в СБ ООН прошло заседание по ситуации в Сирии.

"В ответ на постоянные провокации террористов и в целях снижения угрозы для мирных граждан сирийская армия при поддержке российской авиации была вынуждена предпринимать ответные меры. При этом необходимо подчеркнуть, что все эти действия проводятся строго в пределах демилитаризованной зоны, которая должна была быть создана еще год назад в соответствии с сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года", - сказал Полянский.

Он отметил, что некоторые партнеры по СБ ООН упомянули о возможности перемирия, "но никто не упомянул о том, что сирийское правительство согласилось на прекращение огня в Идлибе". "Договоренность об этом была достигнута в Нур-Султане - со 2 августа, но только при условии соблюдения всеми сторонами сочинского меморандума, предусматривающего отвод тяжелого вооружения", - напомнил Полянский

"Однако террористы Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) сходу отказались от прекращения огня и вывода боевиков от линии деэскалации. Таким образом прекращение огня не состоялось. И вина за это лежит не на Дамаске, а на террористах", - подчеркнул российский дипломат.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.