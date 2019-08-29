Неизвестный снайпер терроризирует жильцов многоэтажки в Подмосковье

Трагедия под Ульяновском: соседи рассказали о парне, убившем свою семью В Ульяновской области подросток расправился с семьей, а затем покончил жизнь самоубийством. Для соседей и одноклассников это стало шоком. По их словам, он был "отличным парнем", отношения с родными у него складывались хорошо.