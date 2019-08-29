Неизвестный снайпер терроризирует жильцов многоэтажки в Подмосковье

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жители многоэтажки на Кутузовском проспекте в Одинцово рассказали "КП" про снайпера, обстреливающего верхние этажи здания.
19 августа, 18:32РИА НовостиТрагедия под Ульяновском: соседи рассказали о парне, убившем свою семьюВ Ульяновской области подросток расправился с семьей, а затем покончил жизнь самоубийством. Для соседей и одноклассников это стало шоком. По их словам, он был "отличным парнем", отношения с родными у него складывались хорошо.
Неизвестный открыл огонь по окнам квартир на 12, 14 и 16 этажах. Ему почти удалось пробить стеклопакеты, которые сейчас, по словам жильцов, выглядят "как дуршлаг".
Владельцы обстрелянных квартир обратились в полицию.
"Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее", – рассказала местная жительница.
Правоохранительные органы проводят проверку и ищут стрелка.