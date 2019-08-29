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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные зафиксировали 28 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

22:04 29.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПоследствия обстрела в Сирии
Последствия обстрела в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Последствия обстрела в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 28 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Руководитель ЦПВС заявил, что продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
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"Двадцать восьмого августа зафиксировано 28 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Хай-Эш-Шейх-Максуд, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Сандран, Айн-Эль-Ашра, Джурин провинции Латакия; Суккория провинции Идлиб", - сказал Бакин.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Алеппо (мухафаза)Латакия (мухафаза)Сирия
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