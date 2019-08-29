Российские военные зафиксировали 28 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 28 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Руководитель ЦПВС заявил, что продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"Двадцать восьмого августа зафиксировано 28 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Хай-Эш-Шейх-Максуд, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Сандран, Айн-Эль-Ашра, Джурин провинции Латакия; Суккория провинции Идлиб", - сказал Бакин.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.