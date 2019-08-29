В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика обратилась к миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении взятых украинскими силовиками в плен троих ополченцев, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов".

По словам Никоноровой, вопрос о взятии в плен ополченцев был поднят в четверг на инициированной ОБСЕ видеоконференции контактной группы.

"Мы обратились с просьбой к ОБСЕ оказать максимальное содействие в поиске и возвращении наших военнослужащих, а также проинспектировать их статус и состояние. Представители Миссии приняли нашу просьбу и предложили вернуться к этому вопросу на предстоящем 4 сентября заседании в Минске", – говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

"Мы призываем ОБСЕ, Красный Крест, ООН и другие международные организации оказать содействие в установлении их местонахождения, незамедлительно принять меры к прекращению издевательств… Только ваше вмешательство и контроль за оказанием необходимой квалифицированный медицинской помощи поможет сохранить им жизнь", - добавил представитель Народной милиции ДНР.