США ввели санкции против четырех человек за посредничество ХАМАС

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. США вводят санкции против четырех человек в Ливане и Секторе Газа за содействие в переводе денежных средств движения ХАМАС, свидетельствует обновленный список лиц под санкциями на сайте минфина США.
Трое из упомянутых в списке находятся в Газе, один – в Ливане.
"Мы сегодня приняли меры против расположенных в Ливане и Секторе Газа финансовых посредников, которые провели десятки миллионов долларов между иранским подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и боевым крылом ХАМАСа – бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам" в Газе", - сказал в этой связи журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
По его словам, только за последние четыре года "Аль-Кудс" перевело около 200 миллионов долларов этому отряду.
"Сегодняшние действия призваны перекрыть эти четыре критически важных финансовых канала", - сказал чиновник.
Внесение в санкционные списки означает, что США заблокируют все активы попавших под санкции лиц, находящиеся в их юрисдикции, а также запретят гражданам США и американским компаниям любые сделки с ними.