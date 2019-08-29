Силовики обстреляли из минометов шесть населенных пунктов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в течение четверга обстреляли из минометов районы шести населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, всего выпущено более 50 мин калибром 120 и 82 мм, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 05.25 до 20.20 (совпадает с мск) нами были зафиксированы минометные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по районам шести населенных пунктов республики. Всего за указанный период было выпущено 52 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что в ходе обстрелов применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате одного из обстрелов окраин города Горловка загорелся дом. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.
Отмечается, что в результате обстрела со стороны силовиков населенного пункта Коминтерново на юге ДНР из БМП и крупнокалиберных пулеметов повреждены два жилых дома и Дом культуры. На данный момент обстрел продолжается.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru