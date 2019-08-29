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РИА Новости

Силовики обстреляли из минометов шесть населенных пунктов, заявили в ДНР

21:26 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в течение четверга обстреляли из минометов районы шести населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, всего выпущено более 50 мин калибром 120 и 82 мм, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 05.25 до 20.20 (совпадает с мск) нами были зафиксированы минометные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по районам шести населенных пунктов республики. Всего за указанный период было выпущено 52 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.
Последствия обстрела в Донецкой области
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Он добавил, что в ходе обстрелов применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате одного из обстрелов окраин города Горловка загорелся дом. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.
Отмечается, что в результате обстрела со стороны силовиков населенного пункта Коминтерново на юге ДНР из БМП и крупнокалиберных пулеметов повреждены два жилых дома и Дом культуры. На данный момент обстрел продолжается.
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