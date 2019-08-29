Силовики обстреляли из минометов шесть населенных пунктов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в течение четверга обстреляли из минометов районы шести населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, всего выпущено более 50 мин калибром 120 и 82 мм, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 05.25 до 20.20 (совпадает с мск) нами были зафиксированы минометные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по районам шести населенных пунктов республики. Всего за указанный период было выпущено 52 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.

Он добавил, что в ходе обстрелов применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате одного из обстрелов окраин города Горловка загорелся дом. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.