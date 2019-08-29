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РИА Новости
Война в Сирии

Россия надеется на скорый запуск сирийского конституционного комитета

20:58 29.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ООН, 29 авг – РИА Новости. Россия надеется на скорый запуск конституционного комитета Сирии, призывает все стороны "не вставлять палки в колеса", заявил в ходе заседания СБ ООН и.о. постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Рассчитываем, что в ближайшее время даже вопреки становящимся все более яростными усилиям наших западных коллег по срыву этого процесса, нам все-таки удастся выйти на запуск конституционного комитета", - сказал Полянский.
"Как и Гейр (спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен – ред.), мы с оптимизмом смотрим на скорое завершение подготовительной работы на этом треке. При этом настоятельно призываем все стороны, искренне заинтересованные в успехе политического процесса в интересах достижения стабильного урегулирования в Сирии, не вставлять палки в колеса этим усилиям", - добавил он.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСирияООНРоссия
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