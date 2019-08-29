"Аэрофлот" объявил финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2019 года

МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" (далее "Группа", тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня опубликовала сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за шесть месяцев 2019 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда".

Ключевые финансовые результаты Группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2019 года:

- Выручка увеличилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 311 440 млн руб.;

- Показатель EBITDA составил 68 296 млн руб.;

- Чистый убыток составил 8 784 млн руб.

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот", прокомментировал:

"2019 год начался для нас с сохраняющихся на высоком уровне цен на керосин и курсового давления на валютный компонент наших расходов. Это определило относительно умеренные результаты первого квартала. В то же время, несмотря на продолжающееся усиление конкуренции на рынках присутствия Группы, нам удалось обеспечить поступательное улучшение удельных доходов.

Во втором квартале ряд трендов начала года несколько изменился. Стоимость керосина продолжила оставаться на высоких уровнях в сравнении со средними историческими значениями, однако можно отметить первые признаки ее стабилизации: в июне 2019 года мы зафиксировали первое за почти два года снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Если девальвация рубля к доллару замедлилась с 16,2% в первом квартале до 4,5% во втором, то незначительное укрепления рубля против евро вместе со слабой динамикой доходных ставок на европейских маршрутах привело к росту выпадающих доходов. Дополнительное давление на финансовые результаты Группы оказало закрытие воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и привело к дополнительным расходам, прежде всего, на керосин в течение второго квартала.

Сравнивая результаты второго квартала с прошлым годом необходимо отметить, что в июне, заключительном месяце отчетного периода, базой для сопоставления наших результатов является период группового этапа чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году. Повышенный спрос, прежде всего на зарубежных направлениях, увеличенная нагрузка на внутреннюю маршрутную сеть сформировали высокую базу по доходным ставкам, наращивать которую далее не представлялось возможным. Более высокая база сравнения частично затронет также и начало третьего квартала.

Ключевые результаты года определит высокий сезон, на результаты которого с одной стороны оказывает влияние избыток емкостей в отрасли и продолжающийся рост тарифов аэропортов, а с другой – стабилизация стоимости керосина. Менеджмент продолжит строгий контроль над расходами и развитие программ дополнительной выручки".

Основные финансовые показатели

С 2019 года в связи с требованиями нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда" Группа представила результаты первого полугодия 2018 года с учетом правил данного стандарта.

В соответствии с требованиями стандарта МСФО (IFRS) 16 обязательства по операционному лизингу были отражены в составе активов и обязательств Группы. Учитывая, что обязательства номинированы в иностранных валютах, изменение курса рубля приводит к переоценке данных обязательств, что требует отражения в финансовой отчетности эффекта от курсовых разниц. Для целей снижения волатильности от переоценок лизинга Группа применила специальные учетные правила, которые позволяют учитывать только курсовую разницу, относящуюся к отчетному периоду, а не за весь срок аренды, что является экономически обоснованным. Данные правила применяются только с 2019 года, поэтому при пересчете показателей за первое полугодие 2018 года в прибыли Группы была отражена "бумажная" курсовая разница, приходящаяся на весь срок действия лизинговых контрактов, в связи с чем чистый убыток по первому полугодию 2018 года составил 30 379 млн руб. В случае, если бы указанные правила учета применялись с начала 2018 года, то убыток за период составил 2 881 млн руб.

Выручка

Выручка Группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2019 года увеличилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 311 440 млн руб.

Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 254 721 млн руб., что связано с ростом пассажиропотока. На динамику показателя оказало влияние увеличение доходных ставок, прежде всего на внутренних линиях. Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 3,7%, до 16 990 млн руб.

Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 6,8%, до 8 732 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 5,0%.

Прочая выручка увеличилась на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30 997 млн руб., что в том числе обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, и ростом доходов по программе премирования пассажиров.

Переход на МСФО (IFRS) 16

С января 2019 года в учетную политику Группы по учету договоров аренды были внесены изменения для приведения ее в соответствие с МСФО (IFRS) 16 "Аренда", который заменяет положения МСФО (IAS) 17 "Аренда" и интерпретаций, относящихся к договорам аренды.

Новый стандарт определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Согласно стандарту, Группа признает в финансовой отчетности активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной, и учитывает амортизацию признанного актива в форме права пользования объектами аренды и проценты по арендным обязательствам в составе прибылей или убытков периода.

При переходе на новый стандарт Группа приняла решение применять полный ретроспективный подход для пересчета сравнительных показателей каждого отчетного периода. Активы в форме права пользования объектов аренды и соответствующие им обязательства и финансовые активы были оценены при переходе так, как если бы новые правила применялись всегда. Таким образом, сравнительные показатели консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о совокупном доходе и о движении денежных средств были пересчитаны в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 16.

Значительная часть договоров аренды воздушных судов заключены Группой в долларах США. В связи с признанием обязательств по аренде в отношении договоров операционной аренды воздушных судов при переходе на МСФО (IFRS) 16, Группа обновила подход к оценке эффективности хеджирования и определила в качестве объекта хеджирования будущую высоковероятную выручку равную по сумме денежным потокам по договорам аренды воздушных судов на дисконтированной основе. Данное изменение имеет перспективный эффект с 1 января 2019 года.

Операционные расходы

Операционные расходы за 6 месяцев 2019 года увеличились на 19,5% и составили 296 822 млн руб., что преимущественно связано с ростом объема операций, в частности выставленные емкости увеличились на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на авиационное топливо увеличились на 19,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 92 708 млн руб. Рост расходов обусловлен повышением средних цен на авиатопливо в рублях на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне динамики стоимости нефти, а также увеличением объема перевозок и налета часов.

Операционные расходы, за исключением расходов на авиационное топливо, увеличились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 204 114 млн руб.

Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 61 165 млн руб., увеличившись на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет роста объемов перевозок и увеличения аэропортовых сборов в российских аэропортах. Дополнительное влияние на данную статью расходов оказал рост объема услуг сторонних организаций по обслуживанию рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево после перевода внутренних рейсов в новый Терминал B.

Расходы на амортизацию и таможенные пошлины увеличились на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 53 678 млн руб. Рост данной статьи расходов обусловлен увеличением парка воздушных судов Группы в течение 12 месяцев. Расходы на амортизацию после внедрения стандарта МСФО (IFRS) 16 становятся одной из наиболее значимых статей операционных расходов в связи с учетом всех воздушных судов на балансе.

Расходы на оплату труда увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44 794 млн руб., что объясняется прежде всего ростом численности летного состава на фоне развития операций.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 203 млн руб. Группа продолжает строгий контроль над непроизводственными расходами.

Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 987 млн руб. Влияние на данную статью расходов оказало увеличение объемов работ по техническому обслуживанию в связи с ростом налета и программы полетов, а также девальвация рубля.

Расходы по аренде составили 3 309 млн руб. и включают расходы по краткосрочной аренде, переменным арендным платежам и аренде объектов с низкой стоимостью, которые в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16 не признаются в качестве обязательств и активов Группы на балансе.

Прочие расходы практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 12 978 млн руб.

В результате влияния вышеуказанных факторов показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) составил 68 296 млн руб., рентабельность по EBITDA – 21,9%.

Неоперационные прибыли и убытки

Финансовые доходы за 6 месяцев 2019 года увеличились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 246 млн руб.

Финансовые расходы снизились на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27 236 млн руб., что в основном связано с тем, что в 2018 году не применялось хеджирование выручки валютными обязательствами по отношению к обязательствам по лизингу, ранее классифицированному как операционному. Таким образом, "бумажная" курсовая переоценка вследствие изменения курса доллара на 9,0% с начала 2018 года по 30 июня была отражена в финансовых расходах.

Убыток от реализации результата хеджирования составил 1 337 млн руб. и обусловлен реализованным результатом хеджирования выручки в долларах США лизинговыми обязательствами в той же валюте. Снижение данной статьи расходов связано с динамикой валютного курса в течение 6 месяцев 2019 года.

Чистый убыток Группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2019 года составил 8 784 млн руб.

Долговая нагрузка

В результате изменений в учетной политике, связанных с вступлением в силу стандарта МСФО (IFRS) 16, обязательства по аренде увеличились в основном на приведенную сумму обязательств по договорам аренды, ранее классифицированным как договоры операционного лизинга. Ранее будущие платежи по данным договорам не классифицировались в качестве обязательств и не отражались в бухгалтерском балансе, при этом текущие платежи по договорам, относимым к соответствующему периоду учитывались в составе отчета о прибылях и убытках. Таким образом, изменение объема долга по стандарту МСФО (IFRS) 16 против ранее использованного подхода является учетным ("бумажным") изменением, не связанным с реальным увеличением обязательств Компании или изменением ее финансового положения. Бизнес-модель Группы и ее договорные обязательства не претерпели изменений.

Общий долг, отраженный на балансе Группы в соответствии с МСФО (IFRS) 16, по состоянию на 30 июня 2019 года снизился на 9,1% по сравнению с показателем на 31 декабря 2018 года и составил 600 359 млн руб. Снижение долговой нагрузки связано преимущественно с переоценкой обязательств по аренде вследствие укрепления курса рубля к доллару США на 30 июня 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года, а также с ростом суммы денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций.