В Богородском округе появится новая автодорога

Протяженность дороги составит 1,2 километра. На эти цели выделено свыше 67 миллионов рублей. Новую трассу построят на 26-м километре Носовихинского шоссе.

Движение по путепроводу в Дедовске запустят в 2020 году

Движение по путепроводу в Дедовске запустят в 2020 году

Соглашение о строительстве транспортно-логистического центра "Восточный" подписано два года назад на Петербургском экономическом форуме. В 2018 году была запущена первая очередь. Специализация комплекса – обработка грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируется, что в "Восточном" создадут 8 тысяч рабочих мест.