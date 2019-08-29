В Богородском округе появится новая автодорога

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Новую дорогу построят в Богородском городском округе. Ее возведут от Носовихинского шоссе до транспортно-логистического центра "Восточный", сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.
Протяженность дороги составит 1,2 километра. На эти цели выделено свыше 67 миллионов рублей. Новую трассу построят на 26-м километре Носовихинского шоссе.
"Также планируется построить разворотную петлю под путепроводом через железнодорожные пути Горьковского направления", ‒ прокомментировал Алексей Гержик.
Соглашение о строительстве транспортно-логистического центра "Восточный" подписано два года назад на Петербургском экономическом форуме. В 2018 году была запущена первая очередь. Специализация комплекса – обработка грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируется, что в "Восточном" создадут 8 тысяч рабочих мест.