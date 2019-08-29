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РИА Новости

Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море

19:02 29.08.2019 (обновлено: 19:48 29.08.2019)
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© Фото : U.S. Navy / David FlewellynЭсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
© Фото : U.S. Navy / David Flewellyn
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания, Германия и Франция выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и призвали к решению спорных вопросов путем переговоров, говорится в совместном заявлении стран, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. Госдепартамент США, в свою очередь, обвинил КНР в "агрессивных шагах" в отношении Вьетнама на море и "эскалации усилий Пекина по запугиванию других претендентов на разработку ресурсов Южно-Китайского моря".
"Мы обеспокоены ситуацией в регионе Южно-Китайского моря, которая может привести к снижению уровня безопасности и стабильности в регионе. Мы призываем все прибрежные государства региона принять меры для снижения напряженности и внести вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности…, включая обеспечение свободы судоходства и воздухоплавания над Южно-Китайским морем", - говорится в заявлении.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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"Тройка" призвала все страны региона соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS).
"Более того, Франция, Германия и Британия приветствуют проходящие переговоры между странами-членами АСЕАН и Китаем по вопросам применения положений конвенции в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении.
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ВеликобританияФранцияГерманияВьетнамКитайЯпонияСШАФилиппиныВ мире
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