Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания, Германия и Франция выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и призвали к решению спорных вопросов путем переговоров, говорится в совместном заявлении стран, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. Госдепартамент США, в свою очередь, обвинил КНР в "агрессивных шагах" в отношении Вьетнама на море и "эскалации усилий Пекина по запугиванию других претендентов на разработку ресурсов Южно-Китайского моря".

"Мы обеспокоены ситуацией в регионе Южно-Китайского моря, которая может привести к снижению уровня безопасности и стабильности в регионе. Мы призываем все прибрежные государства региона принять меры для снижения напряженности и внести вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности…, включая обеспечение свободы судоходства и воздухоплавания над Южно-Китайским морем", - говорится в заявлении.

"Тройка" призвала все страны региона соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS).