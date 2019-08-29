Гостиничный номер "Эмпатия" Дэмьена Херста вошел в список лучших мест мира

МОСКВА, 29 авг – РИА новости. Журнал Time включил гостиничный номер "Эмпатия" в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе, дизайн которого разработал Дэмьен Херст, в список лучших мест мира.
© Фото : Clint JenkinsГостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас
© Фото : Clint Jenkins
Гостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас
Площадь двухэтажного номера, в котором постоянно присутствует дворецкий, около 900 квадратных метров. Две ночи в нем стоят 200 тысяч долларов. Художник разработал и дизайн его бара.
Херст использовал мотивы всех своих культовых серий: спальня и бассейн на террасе декорированы бабочками, в коридоре - аквариум с акулами.
© Фото : Clint JenkinsГостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас
© Фото : Clint Jenkins
Гостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас
В список из 100 лучших мест также попали Музей Виктории и Альберта в Данди, Национальный Музей Катара в Дохе и междисциплинарное художественное пространство The Shed ("Ангар") в Нью-Йорке.
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