Гостиничный номер "Эмпатия" Дэмьена Херста вошел в список лучших мест мира

МОСКВА, 29 авг – РИА новости. Журнал Time . Журнал Time включил гостиничный номер "Эмпатия" в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе, дизайн которого разработал Дэмьен Херст, в список лучших мест мира.

© Фото : Clint Jenkins Гостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас © Фото : Clint Jenkins Гостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас

Площадь двухэтажного номера, в котором постоянно присутствует дворецкий, около 900 квадратных метров. Две ночи в нем стоят 200 тысяч долларов. Художник разработал и дизайн его бара.

Херст использовал мотивы всех своих культовых серий: спальня и бассейн на террасе декорированы бабочками, в коридоре - аквариум с акулами.

© Фото : Clint Jenkins Гостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас © Фото : Clint Jenkins Гостиничный номер "Эмпатия" гостиницы Palms Casino Resort, Лас-Вегас