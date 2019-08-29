Чистый процентный доход Новикомбанка по МСФО в I полугодии вырос на 45%

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Чистый процентный доход Новикомбанка по МСФО в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 45%, до 8,3 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

Активы Новикомбанка за отчетный период увеличились до 418,9 миллиарда рублей.

Кредитный портфель Банка за первое полугодие вырос на 11% - до 276,3 миллиарда рублей.

Как говорится в пресс-релизе банка, активный рост кредитования обеспечил банку улучшение показателей прибыли. Так, валовый процентный доход увеличился на 18% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, и составил 14,6 миллиарда рублей.

В результате за шесть месяцев 2019 года банк получил чистую прибыль в размере 4,6 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 28%, и войдя тем самым в пятерку лидеров банковской системы РФ по рентабельности капитала.

Стратегия Новикомбанка заключается в расширении партнерства с ключевыми предприятиями российской экономики, обеспечении финансирования перспективных проектов развития отечественной промышленности, в том числе в рамках реализации национальных проектов, с использованием всех инструментов господдержки, предложении комплексного профессионального обслуживания и расчетов с контрагентами, отмечается в сообщени.

Такой подход обеспечил банку устойчивую ресурсную базу и позволил по итогам первого полугодия сформировать остатки на текущих счетах и депозитах клиентов в размере 370,7 миллиарда рублей.

"Рост всех ключевых показателей деятельности Новикомбанка подтверждает эффективность нашей работы и верность бизнес-стратегии, которая состоит в том, чтобы быть опорным банком российской промышленности, предлагать самые оптимальные финансовые инструменты для выполнения проектов любого уровня сложности. Такие результаты - надежная платформа для устойчивого долгосрочного развития одной из успешных и современных кредитных организаций нашей страны", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в пресс-релизе.