Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T18:43Z
https://ria.ru/20190829/1558049988.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152741/60/1527416038_0:0:3150:1772_1036x0_80_0_0_52cf658d31e5dacb6ebc38951f34ce5a.jpg
РИА Новости

Чистый процентный доход Новикомбанка по МСФО в I полугодии вырос на 45%

18:43 29.08.2019
14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Чистый процентный доход Новикомбанка по МСФО в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 45%, до 8,3 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
Активы Новикомбанка за отчетный период увеличились до 418,9 миллиарда рублей.
Кредитный портфель Банка за первое полугодие вырос на 11% - до 276,3 миллиарда рублей.
Как говорится в пресс-релизе банка, активный рост кредитования обеспечил банку улучшение показателей прибыли. Так, валовый процентный доход увеличился на 18% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, и составил 14,6 миллиарда рублей.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор ПАО Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина Юрий Грудинин
28 августа, 17:14РИА Новости
Новикомбанк профинансирует Авиакомплекс имени Ильюшина на 10 млрд рублей
В результате за шесть месяцев 2019 года банк получил чистую прибыль в размере 4,6 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 28%, и войдя тем самым в пятерку лидеров банковской системы РФ по рентабельности капитала.
Стратегия Новикомбанка заключается в расширении партнерства с ключевыми предприятиями российской экономики, обеспечении финансирования перспективных проектов развития отечественной промышленности, в том числе в рамках реализации национальных проектов, с использованием всех инструментов господдержки, предложении комплексного профессионального обслуживания и расчетов с контрагентами, отмечается в сообщени.
Такой подход обеспечил банку устойчивую ресурсную базу и позволил по итогам первого полугодия сформировать остатки на текущих счетах и депозитах клиентов в размере 370,7 миллиарда рублей.

"Рост всех ключевых показателей деятельности Новикомбанка подтверждает эффективность нашей работы и верность бизнес-стратегии, которая состоит в том, чтобы быть опорным банком российской промышленности, предлагать самые оптимальные финансовые инструменты для выполнения проектов любого уровня сложности. Такие результаты - надежная платформа для устойчивого долгосрочного развития одной из успешных и современных кредитных организаций нашей страны", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Ключевое направление деятельности Банка – кредитование высокотехнологичных предприятий авиастроения, машиностроения и других стратегических отраслей российской промышленности.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор ПАО Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина Юрий Грудинин
Новикомбанк профинансирует Авиакомплекс имени Ильюшина на 10 млрд рублей
РИА
Новости
Сквер на проспекте Мира в Липецке
Современные интерактивные центры появятся в библиотеках Липецкой области
Дом правительства Московской области
Многодетная семья из Подмосковья стала победителем конкурса "Семья года"
Люди в инвалидных креслах
Эксперт: около 20% пострадавших в ДТП детей становятся инвалидами
Лента
новостей
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
Нештатные ситуации на МКС в 2010-2019 годах
Развитие стандарта ISO/TS 22163 обсудили на салоне PRO//Движение.Экспо
Город-курорт Теберда Карачаево-Черкесии
Глава КЧР: в Теберде открыли парк, на очереди — дом культуры
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ увеличил портфель электронных гарантий малому бизнесу до 50 млрд рублей
Полигон твердых бытовых отходов
В Ленобласти переоборудуют площадки для современного сбора ТБО
Дачные участки в Подмосковье
В Подмосковье около 2 тысяч многодетных семей получили землю с начала года
Старая книга и стеклянная лупа
В Чувашии на модернизацию двух библиотек направят десять миллионов рублей
График
Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в первом полугодии выросла в 1,9 раза
Кран в ванной комнате.
В трех районах Ленобласти модернизируют системы водоснабжения
На уроке в школе
Власти Ленобласти усовершенствуют региональную систему образования
Благоустройство
Пять районов Ленобласти получат гранты на благоустройство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния