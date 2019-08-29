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РИА Новости

Москвичей в День города ждет карнавал и гала-концерт

18:06 29.08.2019 (обновлено: 18:07 29.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Жители и гости Москвы смогут увидеть театрализованный карнавал, гала-концерт и стать зрителями барочного представления театра Le Petit Trianon, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"На открытой сцене парка режиссер и театральный художник Арсений Эпельбаум представит театральную программу, с трансформацией жанра оперы. В костюмированном гала-концерте примут участие ведущие солисты Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра, театра Геликон Опера", говорится в сообщении.
Кроме того, 7 и 8 сентября гости парка услышат выступление Ярославского академического симфонического оркестра и станут зрителями барочного представления театра Le Petit Trianon.
"Уникальной частью программы станет двухдневный театрализованный карнавал, костюмы к которому готовит театральный художник, Венера Казарова. Режиссёр-постановщик парковой программы – режиссер и актер Театра на Юго-западе Олег Анищенко", - добавили в пресс-службе.
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Помимо площадки в парке "Зарядье" мероприятия ко Дню города пройдут у стен Храма Христа Спасителя, где в течение двух дней перед гостями будут выступать лучшие академические коллективы города. Отмечается, что на этой площадке будет звучать не только классическая музыка, но и пройдут концерты с участием музыкантов, которые исполняют произведения в стиле "классический кроссовер".
В парке искусств "Музеон" пройдут модные показы молодых российских дизайнеров.
Здесь же состоятся театральные спектакли, творческие мастер-классы, пройдут образовательные программы.
На старом Арбате 7 сентября гости смогут познакомиться с историей гастролей Театра Кабуки в России, послушать лекцию от музея Цветаевой, увидеть спектакль Музея Маяковского о жизни и творчестве поэта.
"Вечерняя программа 7 сентября будет представленная концертами классической музыки с участием Елены Ревич, Ксении Дежневой, Нины Шацкой и группы "Кватро", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что 8 сентября на Старом Арбате пройдет лекция "Маяковский-Эйзенштейн-Мейерхольд: кино/театр будущего", а также лекция от музея Паустовского и спектакль "Сказки на всякий случай" от музея Гоголя.
День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году 872-летие столицы планируется отметить 7 и 8 сентября.
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