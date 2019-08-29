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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд отложил дело православной активистки, выступившей против работы Лампаса

18:05 29.08.2019
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© Фото : читатель Е1.RUДорожные работы на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга
Дорожные работы на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга
© Фото : читатель Е1.RU
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию административное дело в отношении православной активистки Оксаны Ивановой, организовавшей пикет против восстановления работы стрит-арт художника Покраса Лампаса, сообщила РИА Новости представитель суда.
Покрас Лампас в рамках фестиваля "Стенограффия" 8 июля завершил создание "Супрематического креста" размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной.
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26 августа, 15:33Культура
В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса
Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты, в том числе Иванова, вышли с протестом. В итоге из работы решили убрать крест, а художник отложил визит.
"Вернули материалы дела для устранения недостатков в полицию", – сказала собеседница агентства.
Ивановой инкриминируется часть 2 статьи 20.2 КОАП РФ ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
26 августа, 21:08Сказано в эфире
Никас Сафронов: скандал с граффити в Екатеринбурге пора заканчиватьВызвавшее протесты верующих граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге не будут восстанавливать. Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов в эфире радио Sputnik объяснил, почему затянувшуюся историю надо завершить.
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Религия и мировоззрениеЕкатеринбургрелигия
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