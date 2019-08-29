Суд отложил дело православной активистки, выступившей против работы Лампаса

Никас Сафронов: скандал с граффити в Екатеринбурге пора заканчивать Вызвавшее протесты верующих граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге не будут восстанавливать. Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов в эфире радио Sputnik объяснил, почему затянувшуюся историю надо завершить.