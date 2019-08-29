Суд отложил дело православной активистки, выступившей против работы Лампаса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вернул в полицию административное дело в отношении православной активистки Оксаны Ивановой, организовавшей пикет против восстановления работы стрит-арт художника Покраса Лампаса, сообщила РИА Новости представитель суда.
Покрас Лампас в рамках фестиваля "Стенограффия" 8 июля завершил создание "Супрематического креста" размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, но 19 июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной.
Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты, в том числе Иванова, вышли с протестом. В итоге из работы решили убрать крест, а художник отложил визит.
"Вернули материалы дела для устранения недостатков в полицию", – сказала собеседница агентства.
Ивановой инкриминируется часть 2 статьи 20.2 КОАП РФ ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
26 августа, 21:08Сказано в эфиреНикас Сафронов: скандал с граффити в Екатеринбурге пора заканчиватьВызвавшее протесты верующих граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге не будут восстанавливать. Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов в эфире радио Sputnik объяснил, почему затянувшуюся историю надо завершить.