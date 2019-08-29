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РИА Новости

Мать затравленного в гимназии ребенка из Омска проверят на экстремизм

17:57 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет в школе
Кабинет в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кабинет в школе. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Полиция в Омске проверяет заявление о якобы экстремизме в словах жительницы Омска Натальи Граф, которая ранее заявила о травле сына учителями в местной гимназии, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В конце 2018 года Граф рассказала о конфликте с учителем и директором гимназии №62, которые, по ее словам, "затравили" ее сына-восьмиклассника. Теперь мальчик учится в другой школе, а его мать обратилась в суд с требованием к гимназии компенсировать затраты на лечение сына.
В среду женщина написала на своей странице Facebook, что ей вручили повестку с требованием прийти в Центр по противодействию экстремизму, так как родительский комитет "Росток" в анонимном заявлении попросил правоохранителей привлечь ее к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ за экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов за пост в соцсети. Обращение она связывает с "местью" администрации гимназии.
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В полиции подтвердили начало проверки. "В настоящий момент проводится проверка. Она была начата после перенаправленного из прокуратуры обращения о том, что кто-то посчитал, что в тексте Натальи Граф имеются признаки экстремистских высказываний. В соответствии с законом полиция реагирует на все обращения о возможных противоправных действиях, в связи с чем проверка и была начата", - сообщил РИА Новости представитель УМВД.
Собеседник агентства отметил, что женщина сейчас ни в чем не обвиняется и не является подозреваемой. "Говорить о каких-то нарушениях закона пока преждевременно. Проверка проводится, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказал он. В полиции не смогли пояснить, был ли у обращения конкретный заявитель с обратным адресом, однако отметили, что вне зависимости от этого проверку провести они обязаны.
Представитель прокуратуры Омской области подтвердил РИА Новости, что в надзорное ведомство поступило заявление от некоего родительского комитета "Росток", в котором указывалось на признаки преступления. Однако поскольку такие заявления прокуратура не рассматривает, в начале августа оно в семидневный срок было перенаправлено в полицию. Собеседник агентства отметил, что ни одно ведомство не обязано проверять, кто явился инициатором обращения, даже если оно анонимное, проверка проводится в любом случае.
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