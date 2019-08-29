Мать затравленного в гимназии ребенка из Омска проверят на экстремизм

НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Полиция в Омске проверяет заявление о якобы экстремизме в словах жительницы Омска Натальи Граф, которая ранее заявила о травле сына учителями в местной гимназии, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

В конце 2018 года Граф рассказала о конфликте с учителем и директором гимназии №62, которые, по ее словам, "затравили" ее сына-восьмиклассника. Теперь мальчик учится в другой школе, а его мать обратилась в суд с требованием к гимназии компенсировать затраты на лечение сына.

В среду женщина написала на своей странице Facebook, что ей вручили повестку с требованием прийти в Центр по противодействию экстремизму, так как родительский комитет "Росток" в анонимном заявлении попросил правоохранителей привлечь ее к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ за экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов за пост в соцсети. Обращение она связывает с "местью" администрации гимназии.

В полиции подтвердили начало проверки. "В настоящий момент проводится проверка. Она была начата после перенаправленного из прокуратуры обращения о том, что кто-то посчитал, что в тексте Натальи Граф имеются признаки экстремистских высказываний. В соответствии с законом полиция реагирует на все обращения о возможных противоправных действиях, в связи с чем проверка и была начата", - сообщил РИА Новости представитель УМВД.

Собеседник агентства отметил, что женщина сейчас ни в чем не обвиняется и не является подозреваемой. "Говорить о каких-то нарушениях закона пока преждевременно. Проверка проводится, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказал он. В полиции не смогли пояснить, был ли у обращения конкретный заявитель с обратным адресом, однако отметили, что вне зависимости от этого проверку провести они обязаны.