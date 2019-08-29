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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан получил 187 автомобилей скорой помощи и "мобильных поликлиник"

17:40 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг вручил руководителям учреждений здравоохранения республики ключи от новых машин скорой помощи и передвижных медицинских комплексов, всего в этом году было закуплено 187 автомобилей, сообщает пресс-служба главы региона.
"Президентом России поставлена задача по улучшению качества жизни наших граждан. На решение этой задачи нацелены 12 национальных проектов. Все, что связано с качеством жизни, во многом зависит от четкой, слаженной работы системы здравоохранения и социальной защиты. Мы внимательно следим за состоянием транспортных средств, потому что автомобили скорой медицинской помощи - это очень важный элемент в работе системы здравоохранения", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на церемонии передачи автомобилей.
Отмечается, что все машины готовы для проведения оперативных мероприятий скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов, а также проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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Как сообщили в минздраве Татарстана, наряду с автомобилями скорой помощи больницам были переданы три "мобильные поликлиники" на базе автомобилей "КамАЗ" и три микроавтобуса Ford Transit для доставки бригад врачей сопровождения. "Мобильные поликлиники", предназначенные для обслуживания жителей в труднодоступных сельских населенных пунктах, поступят в ведущие медицинские учреждения Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. Все они оснащены современным переносным диагностическим и лабораторным оборудованием. Всего было закуплено четыре мобильных комплекса. Один из них уже работает - проведен осмотр сельских жителей в Тетюшском районе, в данный момент ведется работа в Буинском районе.
По данным минздрава Татарстана, в 1,3 тысячи населенных пунктов республики с численностью населения менее 100 человек отсутствуют медицинские организации, включая фельдшерско-акушерские пункты. Медицинская помощь оказывается домовыми хозяйствами (обеспечены средствами связи и сумками-укладками для оказания первой помощи), фельдшерами и врачами центральной районной больницы на выездной основе по графикам. Президент республики отмечал ранее, что с появлением "мобильных поликлиник" медицинская помощь для сельчан станет более доступной. В течение года, по его словам, планируется охватить медицинскими осмотрами все население.
Средства на приобретение в 2019 году всех 187 автомобилей были выделены из бюджета республики - более 860 миллионов рублей (в 2017 году Татарстан закупил 97 автомобилей скорой медицинской помощи).
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