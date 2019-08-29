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РИА Новости

Развитие стандарта ISO/TS 22163 обсудили на салоне PRO//Движение.Экспо

17:38 29.08.2019
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МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба PRO//Движение.Экспо. В рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭСПО в Щербинке прошел круглый стол "Развитие стандарта ISO/TS 22163 (IRIS) в России: итоги и перспективы".
В круглом столе приняли участие Бернард Кауфман, координатор IRQB, Филипп Ситроен, генеральный директор UNIFE, Штефан Зиглер, вице-президент "Совершенствование бизнеса и управление качеством", Siemens Mobility, Михаил Залунаев, генеральный директор органа по сертификации DQS, Рейнхард Отто, начальник системы управления качеством SBB-CFF-FFS (Швейцарские федеральные железные дороги, пассажирское подразделение), Марайка Вандерберг, координатор качества ISO, квалификация поставщиков, закупки, финансы. SNCB (Национальное общество железных дорог Бельгии), Олег Спаи, председатель правления, генеральный директор ООО "Уральские локомотивы", Маркус Клайнхейд, вице-президент по качеству, охрана труда, техника безопасности, охрана окружающей среды Knorr-Bremse GmbH, Евгений Белинский, руководитель департамента по качеству и анализу эксплуатационной надёжности АО "Трансмашхолдинг".
На круглом столе были рассмотрены следующие темы:
- результаты внедрения стандарта ISO/TS 22163 (IRIS) в России и подведение итогов внедрения стандарта в 2009–2018 гг., и перспективы развития до 2025 г.;
- требования системных интеграторов к качеству продукции и сертификация на требование отраслевого стандарта ISO/TS 22163 (IRIS) как элемент развития поставщиков;
- результаты работы ISO/TC 269 WG5 и совета по качеству IRQB;
- практический опыт по сертификации промышленных предприятий по стандарту IRIS.
По итогам обсуждений участниками круглого стола приняты решения:
- реализация предложений по совершенствованию ISO/TS 22163;
- реализация механизмов контроля за качеством работы органов по сертификации подготовки и обучения аудиторов;
- формирование единой политики совместно с европейскими владельцами инфраструктуры и операторами железных дорог по вопросам гармонизированных требований к поставщикам;
- выстраивание системы развития качества цепи поставок в железнодорожной отрасли как на уровне отечественных поставщиков, так и на международном уровне;
- реализация механизмов предоставления обратной связи о качестве подвижного состава и элементов инфраструктуры органам по сертификации при проведении сертификационных и надзорных аудитов.
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