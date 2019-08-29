Набсовет ВЭБа обсудит его участие в создании системы маркировки товаров

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наблюдательный совет ВЭБа в четверг рассмотрит участие госкорпорации в программе по созданию национальной системы маркировки и прослеживания товаров в рамках фабрики проектного финансирования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У нас также действует такой механизм привлечения инвестиций как фабрика проектного финансирования. В рамках этого проекта рассмотрим участие ВЭБа в программе по созданию национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров", - сказал Медведев, возглавляющий набсовет госкорпорации.

"Ну, ещё один проект "Фабрики проектного финансирования" - это строительство крупного промышленного комплекса на Дальнем Востоке в Находке, который в перспективе должен стать одним из крупнейших производителей метанола в России", - отметил он, добавив, что также будут рассмотрены и другие вопросы.