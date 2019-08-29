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РИА Новости

Набсовет ВЭБа обсудит его участие в создании системы маркировки товаров

17:28 29.08.2019
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© Фото : ВнешэкономбанкИнтерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка
Интерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка
© Фото : Внешэкономбанк
Интерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Наблюдательный совет ВЭБа в четверг рассмотрит участие госкорпорации в программе по созданию национальной системы маркировки и прослеживания товаров в рамках фабрики проектного финансирования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"У нас также действует такой механизм привлечения инвестиций как фабрика проектного финансирования. В рамках этого проекта рассмотрим участие ВЭБа в программе по созданию национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров", - сказал Медведев, возглавляющий набсовет госкорпорации.
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"Ну, ещё один проект "Фабрики проектного финансирования" - это строительство крупного промышленного комплекса на Дальнем Востоке в Находке, который в перспективе должен стать одним из крупнейших производителей метанола в России", - отметил он, добавив, что также будут рассмотрены и другие вопросы.
В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Для снижения доли нелегальной продукции в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта этого года началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви. В декабре начнется маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. По специальным двухмерным кодам на упаковках товаров любой покупатель сможет при помощи своего телефона проверить легальность продукции.
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ВнешэкономбанкДмитрий МедведевЭкономика
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