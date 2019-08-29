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РИА Новости

Гейр Педерсен впервые появился в Совбезе ООН после травмы глаза

17:24 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСпецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ООН, 29 авг - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен впервые после болезни появился в Совбезе, заседание посвящено ситуации в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за травмы глаза врачи запрещали дипломату отправляться в поездки. В связи с этим несколько заседаний Совбеза были отменены.
Перед заседанием Педерсен поприветствовал журналистов у зала заседаний Совбеза, поинтересовавшись как у представителей прессы дела.
Спецпредставитель находился в приподнятом расположении духа.
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