Гейр Педерсен впервые появился в Совбезе ООН после травмы глаза

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019

ООН, 29 авг - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен впервые после болезни появился в Совбезе, заседание посвящено ситуации в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Из-за травмы глаза врачи запрещали дипломату отправляться в поездки. В связи с этим несколько заседаний Совбеза были отменены.

Перед заседанием Педерсен поприветствовал журналистов у зала заседаний Совбеза, поинтересовавшись как у представителей прессы дела.