Бельгия, ФРГ и Кувейт предложат Совбезу ООН резолюцию о перемирии в Сирии

ООН, 29 авг - РИА Новости. Бельгия, Германия и Кувейт предложат Совету Безопасности ООН в четверг резолюцию гуманитарного характера, призывающую к прекращению огня в Сирии и предоставлению доступа к нуждающемуся гражданскому населению, заявил журналистам постпред Бельгии при организации Марк Пекстен.

"Мы, Бельгия, Германия и Кувейт сегодня утром предложим резолюцию по ситуации в Сирии. Это гуманитарно ориентированная резолюция. Она будет призывать к прекращению огня, к уважению международного гуманитарного права, к предоставлению гуманитарного доступа", - сказал Пекстен.