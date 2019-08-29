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РИА Новости
Война в Сирии

Бельгия, ФРГ и Кувейт предложат Совбезу ООН резолюцию о перемирии в Сирии

17:13 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоСирий, Хан-Шейхун
Сирий, Хан-Шейхун
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
Сирий, Хан-Шейхун. Архивное фото
ООН, 29 авг - РИА Новости. Бельгия, Германия и Кувейт предложат Совету Безопасности ООН в четверг резолюцию гуманитарного характера, призывающую к прекращению огня в Сирии и предоставлению доступа к нуждающемуся гражданскому населению, заявил журналистам постпред Бельгии при организации Марк Пекстен.
"Мы, Бельгия, Германия и Кувейт сегодня утром предложим резолюцию по ситуации в Сирии. Это гуманитарно ориентированная резолюция. Она будет призывать к прекращению огня, к уважению международного гуманитарного права, к предоставлению гуманитарного доступа", - сказал Пекстен.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииКувейтГерманияБельгияСирияООН
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