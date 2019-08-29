Асад обсудил с депутатами ЕП отношения Европы с Ближним Востоком

ДАМАСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в четверг депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани и обсудил с ними отношения Европы со странами Ближнего Востока, сообщает пресс-служба канцелярии Асада.

Ранее в четверг группа депутатов, ряд из которых состоит во фракции евроскептиков "Идентичность и демократия" (ID), встретилась с помощником главы МИД Сирии Айманом Сусаном. Мариани подчеркивал, что поездка никак не связана с деятельностью Европарламента и представляет собой самостоятельную инициативу. Мариани ранее сообщил, что надеется на встречу с Асадом, так как сирийский президент уже пять раз принимал его.

Согласно пресс-службе Асада, депутаты в ходе встречи задали ряд вопросов сирийскому президенту о борьбе с терроризмом в САР, на которые он ответил. Обсуждались в том числе последние успехи сирийской армии по освобождению населенных пунктов на севере провинции Хама и на юге Идлиба, а также "политика американской администрации, стремящейся к дестабилизации в Сирии и регионе".