Зеленский рассказал о задачах, которые стоят перед Радой

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

Зеленский заявил, что украинское общество ждет от Рады "укрепления национальной безопасности и обороны, завершения войны на Донбассе", а также "возвращения Крыма". "Все это нам предстоит с вами сделать", - сообщил Зеленский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.