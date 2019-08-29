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РИА Новости

Зеленский рассказал о задачах, которые стоят перед Радой

17:07 29.08.2019 (обновлено: 17:16 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".
Зеленский заявил, что украинское общество ждет от Рады "укрепления национальной безопасности и обороны, завершения войны на Донбассе", а также "возвращения Крыма". "Все это нам предстоит с вами сделать", - сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Дмитрий Разумков
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