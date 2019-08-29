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РИА Новости

Эксперты оценили перспективы кандидатов в губернаторы накануне выборов

17:03 29.08.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаМужчина голосует на выборах
Мужчина голосует на выборах
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. По прогнозам экспертов, второго тура на выборах губернаторов в регионах, которые состоятся 8 сентября, в единый день голосования, не будет. Об этом заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова на круглом столе, прошедшем на площадке ЭИСИ.

Мы в ЭИСИ получаем данные ФОМа и ВЦИОМа, последние данные – августовские. То, что мы видим в этих данных, позволяет нам прогнозировать, что вторых туров ожидать не стоит", – сказала она.

По данным ФОМа, кандидатов, не занимающих посты глав регионов, поддержал электорат в 13 субъектах Российской Федерации.
Кандидатуры действующих врио одобрили всего в трех регионах РФ – Ставропольском крае, Вологодской и Волгоградской областях.
Новый формат
Эксперты отметили, что на выборах представлены новые типы управленцев. По словам Соколовой, это политики, которые заинтересованы в современных практиках.
"Это нормальные люди, которые сняли мигалки, отказались от охраны, ходят пешком, раздражаются, когда что-то идет не так", – добавила она.
Подсчет голосов на избирательном участке
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Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отметил, что, для того чтобы получить голоса избирателей, кандидаты хотят добиться их одобрения. Победа очевидна, если за время избирательной кампании политик встретился с несколькими десятками тысяч человек.

Это показатель того, что законодательная власть делает усилия, для того чтобы выборы были честными. И честными не только с точки зрения самого процесса, но и с точки зрения признания", – сказал он.

По его словам, доверие людей – это очень важный критерий, ведь задача губернатора состоит не только в том, чтобы улучшить социально-экономическое положение в регионе, но и в том, что он сможет рассказать о своей работе.
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ВЦИОМФонд "Общественное мнение"РоссияПолитика
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