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РИА Новости

Эксперт поддерживает инициативу регионов организовать прокат автокресел

16:58 29.08.2019
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© Фото : пресс-служба НИБДДНаталья Агре
Наталья Агре
© Фото : пресс-служба НИБДД
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В поддержку региональных проектов, предполагающих организацию проката детских автокресел, выступила руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

"Каждый ребенок, которого везут из роддома на автомобиле, должен перевозиться с использованием автокресла, по всем правилам безопасности", - сказала Агре, выступая на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло под председательством вице-премьера Максима Акимова.

По словам эксперта, в регионах не каждая семья может позволить себе приобретение автокресла. А в тех регионах, где средняя протяженность дороги до роддома превышает 50 километров, тема автокресел особенно актуальна.
Как отметила Агре, дети – самые незащищенные участники дорожного движения.
"Дети до четырех лет имеют очень слабые мышцы шеи и хрупкий скелет, а до 12 месяцев голова ребенка пропорционально больше туловища и составляет примерно 25% от общего веса, при ДТП это может оказаться критическим, так как резкий толчок может нанести серьезные увечья ребенку. По данным ВОЗ, вероятность смерти среди детей грудного возраста при использовании автокресла снижается на 90%, среди детей раннего возраста - на 54%-80%,. Кроме того, автокресло обеспечивает безопасность ребенка при аварии, экстренном торможении и резких маневрах.", - заявила Агре.
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Она сообщила, что экспертный центр "Движение без опасности" с 2012 года совместно с Госавтоинспекцией МВД России работает над тем, чтобы родители при выписке из роддома при перевозке ребенка на автомобиле использовали автокресло, люльку.
"Сейчас в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется проект "Детство без опасности", подразумевающий под собой еженедельные тренинги в перинатальных центрах для будущих матерей по теме безопасной перевозке детей в автомобиле", - сказала руководитель Центра.
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