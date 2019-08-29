В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек

Военнослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке. Архивное фото

Военнослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.

Месяцем ранее, в конце июля, коалиция заявила, что насчитала 1321 жертву. Сейчас в командовании уточняют, что неверно подсчитали цифры о потерях среди мирного населения в мае, поэтому число погибших должно быть меньше на 13 человек. С учетом новых данных о жертвах окончательное число составляет 1313 человек.

США и их союзники ведут в Ираке и Сирии борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, причем в Сирии их операции проводятся без санкции местных властей. В настоящее время крупномасштабных операций против террористов не проводится, союзники наносят точечные удары. Президент США Дональд Трамп еще в декабре 2018 года заявил об уничтожении "халифата ИГ*", но, по данным Пентагона, террористическое подполье сейчас активно возрождает свою деятельность в регионе.