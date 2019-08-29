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РИА Новости

В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек

16:57 29.08.2019
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© Capt. Jason WelchВоеннослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке
© Capt. Jason Welch
Военнослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
Месяцем ранее, в конце июля, коалиция заявила, что насчитала 1321 жертву. Сейчас в командовании уточняют, что неверно подсчитали цифры о потерях среди мирного населения в мае, поэтому число погибших должно быть меньше на 13 человек. С учетом новых данных о жертвах окончательное число составляет 1313 человек.
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США и их союзники ведут в Ираке и Сирии борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, причем в Сирии их операции проводятся без санкции местных властей. В настоящее время крупномасштабных операций против террористов не проводится, союзники наносят точечные удары. Президент США Дональд Трамп еще в декабре 2018 года заявил об уничтожении "халифата ИГ*", но, по данным Пентагона, террористическое подполье сейчас активно возрождает свою деятельность в регионе.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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