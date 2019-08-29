Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T16:53Z
https://ria.ru/20190829/1558043632.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_96ebaa7191e31ce204ad6a3561d85243.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Впервые российский проект стал лауреатом архитектурной премии Ага Хана

16:53 29.08.2019
29
© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Впервые российский проект - программа развития общественных пространств Татарстана - стал лауреатом архитектурной премии Ага Хана, сообщил директор премии Фаррух Дерахшани.
Архитектурная премия Ага Хана – одна из старейших и крупнейших наград в области архитектуры. Экспертное жюри отбирает самые разные проекты – от программ благоустройства трущоб до строительства "зеленых" высоток. Премия вручается архитекторам, городским администрациям, строительным командам, заказчикам, мастерам по отдельным видам работ и инженерам, сыгравшим важную роль в реализации проекта.
Программа из Татарстана стала единственным российским проектом, вошедшим в число победителей за 42 года существования премии.
"Это проект далеко не одного архитектора… В рамках проекта масштабные инициативы были реализованы за короткий срок в разных городах республики", - сказал Дерахшани о татарстанском лауреате премии на пресс-конференции.
В Казани пройдет форум Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов
12 марта, 10:02Республика Татарстан
Казань претендует на статус Европейской молодежной столицы 2022 года
Также в числе лауреатов проект по возрождению города Мухаррака (Бахрейн), образовательный проект Arcadia (Бангладеш), палестинский музей в городе Бирзеит (Палестина), учебный корпус Университета в Бамбеи (Сенегал), экосистемный парк Wasit (ОАЭ). Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 миллион долларов. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран, по итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран. Вручение премии состоится в Казани в середине сентября.
В рамках программы развития общественных пространств Татарстана, которая запущена в 2015 году, было реализовано 328 проектов по всей республике. В крупных и малых городах Татарстана в рамках программы были созданы или реконструированы парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, которые стали удобными и доступными круглый год.
Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Местное население вовлечено не только в процесс создания проекта и его реализации, но и позже, когда пространство начинает жить отдельной от создателей жизнью. Поэтому каждый проект отражает индивидуальность района, в котором он расположен. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий. Реализация проекта продолжается, в 2019 году планируется благоустроить еще 54 объекта.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
20 августа, 16:39Республика Татарстан
Глава Татарстана анонсировал новую программу по благоустройству дворов
Архитектурная премия Ага Хана была учреждена в 1977 году для поиска и поощрения проектов, удовлетворяющих потребности местных сообществ, значительную часть населения которых составляют представители мусульманских общин. Награда присуждается за архитектурные достижения в области современного дизайна, социального строительства, развития локальных общественных пространств, сохранения исторического наследия, поддержания и развития территорий, а также в сфере ландшафтного дизайна и улучшения окружающей среды. С момента создания премии 42 года назад, было награждено 116 проектов и получено более 9 тысяч заявок.

Другие новости региона читайте здесь>>

001000
Обсудить 0
Республика ТатарстанТатарстанКазаньОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с ветеранами посетили строительство Ржевского мемориала Советскому солдату
Руденя: работы на Ржевском мемориале организованы на высоком уровне
РИА
Новости
Глеб Никитин
Дзержинск в Нижегородской области получит 66 новых автобусов
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В Челябинской области расширили перечень получателей субсидий на "цифру"
Дачные участки в Подмосковье
В Подмосковье около 2 тысяч многодетных семей получили землю с начала года
Лента
новостей
Москва-сити
В Москве построят фармацевтическое предприятие
Деньги
Инвестиции в основной капитал в Москве в I полугодии выросли почти на 20%
Два бокала красного и белого вина
Роскачество не считает цену вина показателем его качества
Дом правительства Московской области
Многодетная семья из Подмосковья стала победителем конкурса "Семья года"
Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Глава Мордовии ожидает высоких позиций региона среди образовательных систем
Города России. Хабаровск
Проекты забайкальцев поддержали грантами на краевом гражданском форуме
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
В Читу поступила первая партия новых автобусов по линии Минвостокразвития
Школьные рюкзаки
Кубань направила более миллиарда рублей на подготовку школ к учебному году
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на церемонии передачи флага чемпионата представителям Шанхая
Более 270 тысяч человек посетили чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019
Нижний Новгород
Основные отрасли экономики Нижегородской области выросли с начала года
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские власти в этом году подадут заявку о создании ОЭЗ в Дзержинске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Лента новостейМолния