Впервые российский проект стал лауреатом архитектурной премии Ага Хана

КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Впервые российский проект - программа развития общественных пространств Татарстана - стал лауреатом архитектурной премии Ага Хана, сообщил директор премии Фаррух Дерахшани.

Архитектурная премия Ага Хана – одна из старейших и крупнейших наград в области архитектуры. Экспертное жюри отбирает самые разные проекты – от программ благоустройства трущоб до строительства "зеленых" высоток. Премия вручается архитекторам, городским администрациям, строительным командам, заказчикам, мастерам по отдельным видам работ и инженерам, сыгравшим важную роль в реализации проекта.

Программа из Татарстана стала единственным российским проектом, вошедшим в число победителей за 42 года существования премии.

"Это проект далеко не одного архитектора… В рамках проекта масштабные инициативы были реализованы за короткий срок в разных городах республики", - сказал Дерахшани о татарстанском лауреате премии на пресс-конференции.

Также в числе лауреатов проект по возрождению города Мухаррака (Бахрейн), образовательный проект Arcadia (Бангладеш), палестинский музей в городе Бирзеит (Палестина), учебный корпус Университета в Бамбеи (Сенегал), экосистемный парк Wasit (ОАЭ). Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 миллион долларов. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран, по итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран. Вручение премии состоится в Казани в середине сентября.

В рамках программы развития общественных пространств Татарстана, которая запущена в 2015 году, было реализовано 328 проектов по всей республике. В крупных и малых городах Татарстана в рамках программы были созданы или реконструированы парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, которые стали удобными и доступными круглый год.

Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Местное население вовлечено не только в процесс создания проекта и его реализации, но и позже, когда пространство начинает жить отдельной от создателей жизнью. Поэтому каждый проект отражает индивидуальность района, в котором он расположен. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий. Реализация проекта продолжается, в 2019 году планируется благоустроить еще 54 объекта.

Архитектурная премия Ага Хана была учреждена в 1977 году для поиска и поощрения проектов, удовлетворяющих потребности местных сообществ, значительную часть населения которых составляют представители мусульманских общин. Награда присуждается за архитектурные достижения в области современного дизайна, социального строительства, развития локальных общественных пространств, сохранения исторического наследия, поддержания и развития территорий, а также в сфере ландшафтного дизайна и улучшения окружающей среды. С момента создания премии 42 года назад, было награждено 116 проектов и получено более 9 тысяч заявок.