Биография Вадима Пристайко

В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, получив диплом специалиста по информационным технологиям. В 1998 году – Украинскую академию внешней торговли, где получил степень магистра.

В 1993-1994 годах был соучредителем информационной компании "Электронные вести".

С 1994 по 1997 год занимал должности главного экономиста, начальника отдела, заместителя начальника управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона министерства внешних экономических связей и торговли Украины.

С 1997 по 2000 год – заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона пятого территориального управления министерства иностранных дел Украины.

В 2000-2001 годах был консулом генерального консульства Украины в городе Сидней (Австралия).

С 2001 по 2002 год – главный консультант главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

В 2002-2006 годах – советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

В 2007-2009 году – заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.

С 2009 по 2012 год – советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

В 2012-2014 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде.

В 2014-2017 годах – заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата; первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Чрезвычайный и полномочный посланник первого класса (2016).

Владеет английским и русским языками.

Вадим Пристайко женат, воспитывает двух сыновей.