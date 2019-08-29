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РИА Новости

Биография Вадима Пристайко

19:46 29.08.2019
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Вадим Владимирович Пристайко родился 20 февраля 1970 года в городе Килия Одесской области Украины.
В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, получив диплом специалиста по информационным технологиям. В 1998 году – Украинскую академию внешней торговли, где получил степень магистра.
В 1993-1994 годах был соучредителем информационной компании "Электронные вести".
С 1994 по 1997 год занимал должности главного экономиста, начальника отдела, заместителя начальника управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона министерства внешних экономических связей и торговли Украины.
С 1997 по 2000 год – заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона пятого территориального управления министерства иностранных дел Украины.
В 2000-2001 годах был консулом генерального консульства Украины в городе Сидней (Австралия).
С 2001 по 2002 год – главный консультант главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
В 2002-2006 годах – советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.
В 2007-2009 году – заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.
С 2009 по 2012 год – советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.
В 2012-2014 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде.
В 2014-2017 годах – заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата; первый заместитель министра иностранных дел Украины.
В июле 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО.
22 мая 2019 года указом президента Украины Владимира Зеленского был назначен заместителем главы администрации президента Украины.
25 июня 2019 года занял должность заместителя руководителя офиса президента.
Чрезвычайный и полномочный посланник первого класса (2016).
Владеет английским и русским языками.
Вадим Пристайко женат, воспитывает двух сыновей.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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