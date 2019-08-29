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РИА Новости

Во Франции заслушают около 50 дел после протестов близ Биаррица

16:41 29.08.2019
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© REUTERS / Regis DuvignauПолицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
Полицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
© REUTERS / Regis Duvignau
Полицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Французские власти заслушают около 50 дел после протестов близ Биаррица, где проходил саммит "Большой семерки", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Байонна.
Саммит G7 в Биаррице проходил с 24 до 26 августа и сопровождался многочисленными акциями протеста. В субботу одно из шествий в Байонне, откуда до Биаррица можно добраться пешком, завершилось столкновениями с полицией, в ходе которых правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ.
Ситуация во время саммита G7 во Франции
26 августа, 00:35РИА Новости
Около 20 человек задержаны в связи с протестами из-за саммита G7 у Биаррица
По данным агентства, всего накануне и во время саммита в городах Байонна и Андай, а также в коммуне Уррюнь были задержаны 168 человек, 119 были помещены под стражу.
"Около 50 дел будут заслушаны в суде до декабря", - заявил агентству прокурор республики в Байонне Самуэль Вуэльта-Симон.
В частности, речь идет о случаях "участия в собраниях с целью нанесения ущерба и совершения насильственных действий", "насилия и оскорбления лиц, представляющих общественную власть" или "перевозки и ношения оружия".
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