Во Франции заслушают около 50 дел после протестов близ Биаррица

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Французские власти заслушают около 50 дел после протестов близ Биаррица, где проходил саммит "Большой семерки", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Байонна.

Саммит G7 в Биаррице проходил с 24 до 26 августа и сопровождался многочисленными акциями протеста. В субботу одно из шествий в Байонне, откуда до Биаррица можно добраться пешком, завершилось столкновениями с полицией, в ходе которых правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ.

По данным агентства, всего накануне и во время саммита в городах Байонна и Андай, а также в коммуне Уррюнь были задержаны 168 человек, 119 были помещены под стражу.

"Около 50 дел будут заслушаны в суде до декабря", - заявил агентству прокурор республики в Байонне Самуэль Вуэльта-Симон.