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РИА Новости

Эксперт: около 20% пострадавших в ДТП детей становятся инвалидами

16:37 29.08.2019
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© Fotolia / Peter AtkinsЛюди в инвалидных креслах
Люди в инвалидных креслах
© Fotolia / Peter Atkins
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 20% детей, пострадавших в ДТП, становятся инвалидами, сообщила руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в Москве под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"В тех ДТП, где взрослые получают средние травмы, для ребенка повреждения оказываются либо фатальными, либо с очень тяжелыми последствиями на всю его жизнь", - сказала Агре.

Эксперт привела статистику Всемирной организации здравоохранения по причинам смерти, согласно которой до пятилетнего возраста больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от пяти до 14 лет – от травм. И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортных происшествий.
Повышение безопасности детей в процессе участия в дорожном движении стало одной из основных тем заседания правкомиссии. Эксперты отмечали, что, несмотря на снижение уровня детской смертности на дорогах, которого удалось достигнуть за последние 10 лет, проблема остается актуальной. Только с начала этого года в стране погибли более 300 детей. Как сообщил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, фактически каждое восьмое происшествие на дороге происходит с участием ребенка. Каждый третий ребенок участвовал в дорожно-транспортном происшествии в качестве пешехода.
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников
28 августа, 22:34РИА Новости
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В ходе заседания руководитель Госавтоинспекции предложил ввести в российских школах в рамках предмета "Технология" уроки по автомобильному делу и увеличить количество тем по безопасности дорожного движения по предметам "Окружающий мир" и ОБЖ. Кроме того, по мнению Черникова, есть смысл организовать для самих учителей дополнительные курсы по безопасности дорожного движения, чтобы увеличить качество преподавания.
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