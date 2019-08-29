Эксперт: около 20% пострадавших в ДТП детей становятся инвалидами

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 20% детей, пострадавших в ДТП, становятся инвалидами, сообщила руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла в Москве под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"В тех ДТП, где взрослые получают средние травмы, для ребенка повреждения оказываются либо фатальными, либо с очень тяжелыми последствиями на всю его жизнь", - сказала Агре.

Эксперт привела статистику Всемирной организации здравоохранения по причинам смерти, согласно которой до пятилетнего возраста больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от пяти до 14 лет – от травм. И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортных происшествий.

Повышение безопасности детей в процессе участия в дорожном движении стало одной из основных тем заседания правкомиссии. Эксперты отмечали, что, несмотря на снижение уровня детской смертности на дорогах, которого удалось достигнуть за последние 10 лет, проблема остается актуальной. Только с начала этого года в стране погибли более 300 детей. Как сообщил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, фактически каждое восьмое происшествие на дороге происходит с участием ребенка. Каждый третий ребенок участвовал в дорожно-транспортном происшествии в качестве пешехода.