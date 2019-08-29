Южная Осетия потребовала от Грузии убрать полицейских со своей территории

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Южная Осетия потребовала от Грузии прекратить строительство блокпоста в районе села Цнелис и убрать полицейских со своей территории, сообщили РИА Новости в администрации президента республики.

В четверг в селе Эргнети проходит заседание группы МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты), на котором обсуждается ситуация между Южной Осетией и Грузией.

"Заседание группы идет. Грузины передали ЕС жалобу на наш рейд с бронетехникой. В свою очередь, наша сторона требует незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии с приграничной территории и прекращения незаконных строительных работ", - сообщил представитель АП Южной Осетии. От республику в заседании МПРИ участвует представитель аппарата полпреда президента Южной Осетии. по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.

Представитель АП обратил внимание, что на этой территории находится "Югоостальк" - заброшенный завод по производству талька, продукция которого до 1989 года вывозилась в Грузию. В постсоветское время на предприятии было налажено производство мраморной крошки, но в последние годы предприятие не функционировало из-за отсутствия техники. Районные власти рассчитывали перепрофилировать предприятие и добывать восемь других различных горных пород (серпентин, мрамор, гранит), в планах было открытие цеха мозаичных плит. Это обеспечило бы работой более 30 человек.