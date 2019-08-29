МАК сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ан-2 под Курском

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-2 в Курской области, говорится в четверг в сообщении комитета.

По имеющейся у МАК информации, самолет совершил аварийную посадку при выполнении авиационно-химических работ в сельскохозяйственном поле.

В среду Следственный комитет начал проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 на поле подсолнечника в Курской области. Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку около 13.24 мск у поселка Селекционного Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, разлива топлива не произошло.