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РИА Новости

МАК сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ан-2 под Курском

16:22 29.08.2019
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-2 в Курской области, говорится в четверг в сообщении комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
По имеющейся у МАК информации, самолет совершил аварийную посадку при выполнении авиационно-химических работ в сельскохозяйственном поле.
В среду Следственный комитет начал проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 на поле подсолнечника в Курской области. Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку около 13.24 мск у поселка Селекционного Льговского района Курской области после того, как пилот зацепил крону дерева. Пилот, 1966 года рождения, не пострадал, разлива топлива не произошло.
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Ан-2Межгосударственный авиационный комитетКурская областьРоссияПроисшествия
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