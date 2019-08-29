Патрушев выступил за сотрудничество с Сингапуром по кибербезопасности

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Сингапур выступил за развитие сотрудничества профильных ведомств обеих стран в области кибербезопасности, сообщила в четверг пресс-служба аппарата СБ РФ.
Патрушев ознакомился с деятельностью Агентства по кибербезопасности Сингапура, где встретился с руководителем ведомства Дэвидом Ко. "Собеседники обсудили перспективы российско-сингапурского взаимодействия по вопросам противодействия киберпреступности. Подчеркнута необходимость налаживания полномасштабного диалога в сфере безопасности, использования информационно-коммуникационных технологий между профильными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.
Также Патрушев посетил расположенный в Сингапуре международный центр Интерпола по инновациям. "В беседе с директором центра Анитой Хэзенберг выражена убежденность, что обмен сведениями по каналам Интерпола, членами которого являются и Россия, и Сингапур, будет способствовать повышению эффективности международного взаимодействия", - отметила пресс-служба.
Сингапур в последние годы столкнулся с масштабными хакерскими атаками на системы управления своих государственных структур. Так, летом 2018 года в результате взлома государственной программы здравоохранения (SingHealth) были похищены данные 1,5 миллиона человек, в том числе премьер-министра страны Ли Сянь Луна, а также нескольких министров.
В России за кибербезопасность отвечает созданный в 2018 году приказом директора ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Основной задачей центра стала координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Также среди задач центра - обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак, выработка методов борьбы с ними.