Эксперт рассказала, почему в России не будет 12-часовой рабочей недели

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Развитие технологий предполагает сокращение человеческого труда, а заодно и продолжительности рабочей недели; однако в России сокращения рабочего времени до 12 часов ожидать не стоит, поскольку искусственный интеллект еще недостаточно развит, а общество к таким переменам не готово, рассказала РИА Новости доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил в четверг на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа".

"Развитие современных технологий предполагает, что ручного труда будет всё меньше, а роботизированного - всё больше. Это уже демонстрируют многие страны, у которых продолжительность рабочей недели за столетие сократилась почти в два раза, с 60 часов до 32-34 часов. Но, тем не менее, сокращать продолжительность рабочей недели до 12 часов пока никто не готов, отчасти потому что не так ещё развит искусственный интеллект, и потому что общество к такому режиму пока не готово", - сказала эксперт, отвечая на вопрос, возможна ли такая новация в РФ.