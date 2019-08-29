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РИА Новости

Эксперт рассказала, почему в России не будет 12-часовой рабочей недели

16:05 29.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Развитие технологий предполагает сокращение человеческого труда, а заодно и продолжительности рабочей недели; однако в России сокращения рабочего времени до 12 часов ожидать не стоит, поскольку искусственный интеллект еще недостаточно развит, а общество к таким переменам не готово, рассказала РИА Новости доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил в четверг на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа".
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"Развитие современных технологий предполагает, что ручного труда будет всё меньше, а роботизированного - всё больше. Это уже демонстрируют многие страны, у которых продолжительность рабочей недели за столетие сократилась почти в два раза, с 60 часов до 32-34 часов. Но, тем не менее, сокращать продолжительность рабочей недели до 12 часов пока никто не готов, отчасти потому что не так ещё развит искусственный интеллект, и потому что общество к такому режиму пока не готово", - сказала эксперт, отвечая на вопрос, возможна ли такая новация в РФ.
"Но в целом, конечно, прогресс не остановить, искусственный интеллект все активнее будет внедряться в нашу жизнь, но вот что останется человеку - меньше трудится, больше времени тратить на саморазвитие и личные интересы, проводить праздную жизнь - будущее покажет", - добавила она.
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Эксперт прокомментировал слова Джека Ма о 12-часовой рабочей неделе
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Людмила ИвановаДжек МаРЭУ имени Г. В. ПлехановаМоскваРоссияШанхай
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