Си Цзиньпин заявил Дутерте о готовности развивать двусторонние связи

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов продолжить развитие двусторонних отношений, что будет благоприятно для поддержания мира и стабильности в регионе, сообщает Центральное телевидение Китая.

"В настоящее время в регионе и на международной арене происходят сложные и глубокие изменения, однако мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода по-прежнему остаются устойчивой тенденцией времени", - заявил Си Цзиньпин на встрече в государственной резиденции "Дяоюйтай".

Китайский лидер выразил готовность вместе со своим филиппинским коллегой продолжать активно развивать двусторонние отношения стран.

"Это будет не только благоприятно для двух стран и их народов, но также добавит позитивную энергию для поддержания мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Си Цзиньпин.