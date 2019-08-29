Си Цзиньпин заявил Дутерте о готовности развивать двусторонние связи

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов продолжить развитие двусторонних отношений, что будет благоприятно для поддержания мира и стабильности в регионе, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В настоящее время в регионе и на международной арене происходят сложные и глубокие изменения, однако мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода по-прежнему остаются устойчивой тенденцией времени", - заявил Си Цзиньпин на встрече в государственной резиденции "Дяоюйтай".
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Китайский лидер выразил готовность вместе со своим филиппинским коллегой продолжать активно развивать двусторонние отношения стран.
"Это будет не только благоприятно для двух стран и их народов, но также добавит позитивную энергию для поддержания мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Си Цзиньпин.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно - Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.