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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве построят фармацевтическое предприятие

15:56 29.08.2019 (обновлено: 16:38 29.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В столице построят фармацевтическое предприятие по производству лекарств для лечения аллергических заболеваний, а также ветеринарных препаратов, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Завод полного цикла, запуск которого намечен на 2022 год, будет производить 500 единиц лекарственных препаратов в год. Площадь производственного комплекса составит 3800 квадратных метров, отмечается в сообщении пресс-службы.
"Московский рынок открыт для новых инвестиционных проектов на территории города. В рамках реализации проекта компания "БиноМедВетСервис" создаст 200 рабочих мест, средняя зарплата на предприятии будет составлять 90 тысяч рублей. Общий объем инвестиций в проект - 514 миллионов рублей, планируемые налоговые отчисления в городской бюджет - 57,6 миллиона рублей в год", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как пояснил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в настоящее время производство конечного продукта осуществляется в Республике Беларусь, а производство действующего вещества – в Германии.
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По мнению вице-мэра, проект строительства нового предприятия на территории Москвы призван объединить существующие этапы производства и создать полный цикл по изготовлению лекарств.
В пресс-службе ДИПП напомнили, что фармацевтическая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики столицы. На территории города работают более 30 фармпредприятий, которые обеспечивают выпуск около 6% фармацевтической продукции страны в стоимостном выражении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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