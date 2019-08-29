В Москве построят фармацевтическое предприятие

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В столице построят фармацевтическое предприятие по производству лекарств для лечения аллергических заболеваний, а также ветеринарных препаратов, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Завод полного цикла, запуск которого намечен на 2022 год, будет производить 500 единиц лекарственных препаратов в год. Площадь производственного комплекса составит 3800 квадратных метров, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Московский рынок открыт для новых инвестиционных проектов на территории города. В рамках реализации проекта компания "БиноМедВетСервис" создаст 200 рабочих мест, средняя зарплата на предприятии будет составлять 90 тысяч рублей. Общий объем инвестиций в проект - 514 миллионов рублей, планируемые налоговые отчисления в городской бюджет - 57,6 миллиона рублей в год", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в настоящее время производство конечного продукта осуществляется в Республике Беларусь, а производство действующего вещества – в Германии.

По мнению вице-мэра, проект строительства нового предприятия на территории Москвы призван объединить существующие этапы производства и создать полный цикл по изготовлению лекарств.