Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T17:19Z
https://ria.ru/20190829/1558039840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151169/62/1511696253_0:243:5729:3465_1036x0_80_0_0_8a961f143aa65278c0bf8b11ef772499.jpg
РИА Новости

Российские ученые разработали неизнашивающиеся протезы для суставов

15:49 29.08.2019 (обновлено: 17:19 29.08.2019)
1472
© AP Photo / M. Spencer GreenГлавная проблема материалов для искусственных суставов - их низкая износостойкость
Главная проблема материалов для искусственных суставов - их низкая износостойкость
© AP Photo / M. Spencer Green
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" работает над неизнашивающимися протезами для суставов, изготовленными из углерод-углеродного композитного материала, а не из традиционного изнашивающегося титана, заявил журналистам в четверг гендиректор КТРВ Борис Обносов.
"А мы предложили делать их из (материала - ред.) углерод-углерод. Это редчайшая технология, которую редкие производители сегодня освоили. Мы находимся на этапе сертификации", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Обносов уточнил, что срок жизни титанового сустава составляет от трех до шести лет, после чего требуется еще одна операция. Кроме того, гендиректор отметил, что титан плохо приживается в организме человека.
"А углерод-углерод имеет примерно такую же структуру, как кость, и легко вживается. Срок жизни его бесконечен, по крайней мере, на жизнь человека хватает", - добавил Обносов.
Искусственные суставы
10 марта, 08:00РИА Новости
Напечатал, вставил, пошел. Создан прорывной метод лечения сложных переломов
Композиционные материалы углерод-углерод отличаются от обычных композитов тем, что обе их составляющие (и матрица, и связующее) состоят из углерода. При изготовлении таких материалов сплетенные углеродные волокна многократно пропитываются смолами и запекаются для образования углеродной матрицы.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
4921110
Обсудить 0
Борис ОбносовАвиасалон МАКСТактическое ракетное вооружение (корпорация)Московская областьРоссияЖуковскийТехнологии
Рекомендуем
Покупатели в супермаркете
С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ
РИА
Новости
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Египетская телеведущая Рихам Саид
В Египте телеведущую отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях
Лента
новостей
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса
Работа офиса
Эксперт рассказала, почему в России не будет 12-часовой рабочей недели
Бойцы батальона “Азов”
Киев выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона, заявили в ЛНР
Глава SpaceX Илон Маск
Илон Маск предупредил о демографическом коллапсе
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США
Директор по стратегическим партнерствам Яндекс.Такси Алексей Федотов, генеральный директор компании ВР-Технологии Александр Охонько и генеральный директор фирмы ООО НИТА Олег Зыков на церемонии подписания соглашения по созданию городской системы аэромобильности на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
"Вертолеты России" рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Новые вагоны купе для РЖД
Эксперты выяснили, почему россияне выбирают верхние полки в поездах
Дрон на закате солнца
Россия законодательно готовится к появлению беспилотников на дорогах
Яровое. Самая удобная поза для купания в озере
Озера Алтая вместо Мертвого моря. Чем удивят сибирские курорты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Лента новостейМолния