Российские ученые разработали неизнашивающиеся протезы для суставов

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" работает над неизнашивающимися протезами для суставов, изготовленными из углерод-углеродного композитного материала, а не из традиционного изнашивающегося титана, заявил журналистам в четверг гендиректор КТРВ Борис Обносов.

"А мы предложили делать их из (материала - ред.) углерод-углерод. Это редчайшая технология, которую редкие производители сегодня освоили. Мы находимся на этапе сертификации", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Обносов уточнил, что срок жизни титанового сустава составляет от трех до шести лет, после чего требуется еще одна операция. Кроме того, гендиректор отметил, что титан плохо приживается в организме человека.

"А углерод-углерод имеет примерно такую же структуру, как кость, и легко вживается. Срок жизни его бесконечен, по крайней мере, на жизнь человека хватает", - добавил Обносов.

Композиционные материалы углерод-углерод отличаются от обычных композитов тем, что обе их составляющие (и матрица, и связующее) состоят из углерода. При изготовлении таких материалов сплетенные углеродные волокна многократно пропитываются смолами и запекаются для образования углеродной матрицы.