Шуфрич предложил расследовать преступления предыдущей власти

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что Верховная рада должна создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности предыдущей власти.
"Я считаю, нашим общим ответом будет создание следственной комиссии Верховной рады девятого созыва для расследования преступлений предыдущей власти во главе с предыдущим президентом (Петром Порошенко - ред.)", - сказал Шуфрич выступая в парламенте.
Вчера, 13:43РИА НовостиВ Верховной раде создали пять фракций
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.