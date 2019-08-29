Шуфрич предложил расследовать преступления предыдущей власти

"Я считаю, нашим общим ответом будет создание следственной комиссии Верховной рады девятого созыва для расследования преступлений предыдущей власти во главе с предыдущим президентом (Петром Порошенко - ред.)", - сказал Шуфрич выступая в парламенте.

Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.