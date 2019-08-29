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РИА Новости

Шуфрич предложил расследовать преступления предыдущей власти

15:38 29.08.2019 (обновлено: 15:40 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что Верховная рада должна создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности предыдущей власти.
"Я считаю, нашим общим ответом будет создание следственной комиссии Верховной рады девятого созыва для расследования преступлений предыдущей власти во главе с предыдущим президентом (Петром Порошенко - ред.)", - сказал Шуфрич выступая в парламенте.
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Вчера, 13:43РИА Новости
В Верховной раде создали пять фракций
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
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Оппозиционная платформа - За жизньНестор ШуфричПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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