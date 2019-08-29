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РИА Новости

Рожденного в Турции ребенка нельзя перевозить, заявили уральские власти

15:37 29.08.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоОтделение реанимации новорожденных
Отделение реанимации новорожденных
© РИА Новости / Вера Костамо
Уральские власти сообщили, когда можно перевезти рожденного в Турции ребенка
ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Новорожденного ребенка, родившегося во время отдыха жительницы Челябинска в Турции и вес которого чуть более 1 килограмма, нельзя перевозить в Россию до стабилизации состояния, сообщила в четверг начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава области Людмила Подлубная.
Как сообщал Минздрав региона, жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции. В Минздрав обратились родственники женщины с просьбой оказать помощь. Ведомство сделало запрос в консульство Турции, чтобы узнать информацию о том, в какой больнице сейчас находится ребенок и какое его состояние.
Мать с новорожденным ребенком
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"…Получили официальный ответ от консульства и выписку из медицинской организации о состоянии ребенка с переводом на русский язык. По информации клиники, ребенок сейчас нетранспортабельный. Его транспортировка будет возможна только после стабилизации состояния", - сказала она журналистам.
Кроме того, Минздрав региона связался с Минздравом России и всероссийским центром медицины катастроф "Защита", они также занимаются этим вопросом, уточнила она. Как только клиника даст добро на эвакуацию ребенка, он сразу будет эвакуирован в Россию, пояснила представитель ведомства.
Ребенок родился на 30 неделе беременности весом чуть более 1 килограмма, добавила она. К сожалению, в страховку мамы на время пребывания в Турции не входило оказание помощи при беременности, поэтому расходы пребывания ребенка в клинике ложатся на семью, отметила Подлубная.
Как сообщал информационный портал 74.ру, со слов местной жительницы, у нее отошли воды, когда она находилась с мужем в Турции, на 28-й неделе беременности. Ей сделали кесарево сечение в местной больнице, родился недоношенный мальчик весом 1,2 килограмма, поясняет издание, добавляя, что пребывание ребенка в клинике стоит около 30 тысяч рублей ежедневно, которое оплачивают его родители, так как такая ситуация не входит в страховой случай.
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