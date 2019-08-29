Рожденного в Турции ребенка нельзя перевозить, заявили уральские власти

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Новорожденного ребенка, родившегося во время отдыха жительницы Челябинска в Турции и вес которого чуть более 1 килограмма, нельзя перевозить в Россию до стабилизации состояния, сообщила в четверг начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава области Людмила Подлубная.

Как сообщал Минздрав региона, жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции. В Минздрав обратились родственники женщины с просьбой оказать помощь. Ведомство сделало запрос в консульство Турции, чтобы узнать информацию о том, в какой больнице сейчас находится ребенок и какое его состояние.

"…Получили официальный ответ от консульства и выписку из медицинской организации о состоянии ребенка с переводом на русский язык. По информации клиники, ребенок сейчас нетранспортабельный. Его транспортировка будет возможна только после стабилизации состояния", - сказала она журналистам.

Кроме того, Минздрав региона связался с Минздравом России и всероссийским центром медицины катастроф "Защита", они также занимаются этим вопросом, уточнила она. Как только клиника даст добро на эвакуацию ребенка, он сразу будет эвакуирован в Россию, пояснила представитель ведомства.

Ребенок родился на 30 неделе беременности весом чуть более 1 килограмма, добавила она. К сожалению, в страховку мамы на время пребывания в Турции не входило оказание помощи при беременности, поэтому расходы пребывания ребенка в клинике ложатся на семью, отметила Подлубная.