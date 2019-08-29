Киев выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Командование Операции объединенных сил (ООС) Украины в срочном порядке выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело), заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в результате боестолкновения с диверсионно-разведывательной группой украинских силовиков один ополченец погиб, один получил ранения, еще трое попали в плен к бойцам нацбатальона "Азов".
"Вчера в районе населенного пункта Светлодарск произошел очередной конфликт между военнослужащими разведывательной роты 30 отдельной механизированной бригады и боевиками 18 отдельного полка специального назначения "Азов", выполняющих задачи в зоне ответственности бригады", - сообщил Филипоненко, ссылаясь на данные Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, информация о конфликте уже стала известна командованию штаба ООС.
"Было принято решение о выводе подразделений 18 отдельного полка спецназначения "Азов" из зоны карательной операции в срочном порядке", - заявил Филипоненко.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности, в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru