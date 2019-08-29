Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T15:49Z
https://ria.ru/20190829/1558038824.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150603/59/1506035918_0:212:2687:1723_1036x0_80_0_0_80032578d1ef83bdaf83871b301bed4a.jpg
РИА Новости

Киев выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона, заявили в ЛНР

15:44 29.08.2019 (обновлено: 15:49 29.08.2019)
6171
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов”
Бойцы батальона “Азов”
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Командование Операции объединенных сил (ООС) Украины в срочном порядке выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело), заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в результате боестолкновения с диверсионно-разведывательной группой украинских силовиков один ополченец погиб, один получил ранения, еще трое попали в плен к бойцам нацбатальона "Азов".
"Вчера в районе населенного пункта Светлодарск произошел очередной конфликт между военнослужащими разведывательной роты 30 отдельной механизированной бригады и боевиками 18 отдельного полка специального назначения "Азов", выполняющих задачи в зоне ответственности бригады", - сообщил Филипоненко, ссылаясь на данные Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, информация о конфликте уже стала известна командованию штаба ООС.
Бойцы батальона Донбасс, Украина
19 августа, 15:19РИА Новости
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс "Украинской добровольческой армии"
"Было принято решение о выводе подразделений 18 отдельного полка спецназначения "Азов" из зоны карательной операции в срочном порядке", - заявил Филипоненко.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности, в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
4124017
Обсудить 1
Вооруженный конфликт на востоке УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРБатальон "Азов"ДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
РИА
Новости
Пенсия
В Кузбассе пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Во Франции увидели "небывалые" возможности для решения украинского кризиса
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Лента
новостей
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Спикер Рады Украины выступил за отмену неприкосновенности президента
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Фракция партии Порошенко в Раде перешла в оппозицию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
Лента новостейМолния