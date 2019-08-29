Киев выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Командование Операции объединенных сил (ООС) Украины в срочном порядке выводит из Донбасса силовиков из нацбатальона "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело), заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в результате боестолкновения с диверсионно-разведывательной группой украинских силовиков один ополченец погиб, один получил ранения, еще трое попали в плен к бойцам нацбатальона "Азов".

"Вчера в районе населенного пункта Светлодарск произошел очередной конфликт между военнослужащими разведывательной роты 30 отдельной механизированной бригады и боевиками 18 отдельного полка специального назначения "Азов", выполняющих задачи в зоне ответственности бригады", - сообщил Филипоненко, ссылаясь на данные Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, информация о конфликте уже стала известна командованию штаба ООС.

"Было принято решение о выводе подразделений 18 отдельного полка спецназначения "Азов" из зоны карательной операции в срочном порядке", - заявил Филипоненко.