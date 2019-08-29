На Кубани задержали подозреваемого в убийстве четырехлетней падчерицы

КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве четырехлетней падчерицы, который после инцидента скрылся и был объявлен в федеральный розыск, задержан на Кубани, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела об убийстве четырехлетней девочки… по подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний супруг матери малолетней, скрывавшийся от органов предварительного следствия", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает СУСК, мужчина проживал с супругой и двумя ее малолетними детьми в станице Темиргоевской. По версии следствия, вечером 24 августа он избил малолетнюю девочку, мотивируя свои действия воспитанием ребенка, в минувший вторник девочка потеряла сознание, после чего мужчина вызвал скорую помощь и сообщил медикам, что ребенок упал с лестницы. Врачи забрали девочку, но, несмотря на оказанную помощь, та скончалась в автомобиле скорой помощи от травмы живота.

"Подозреваемый с места происшествия скрылся и был объявлен в федеральный розыск. К поиску мужчины были привлечены 16 поисковых групп, в состав которых входили наиболее опытные оперативники уголовного розыска, на розыск фигуранта были ориентированы все наряды полиции и общественность", - отмечается в релизе.