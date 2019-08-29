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РИА Новости

Еще один бывший топ-менеджер "Открытия" вернет банку премию

15:23 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" на улице Большая Якиманка в Москве
Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Офис банка "Открытие" на улице Большая Якиманка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску "Открытия", требовавшего признать незаконной выплату премии в размере 60 миллионов рублей бывшему топ-менеджеру банка Александру Тарабрину и обязать ответчика вернуть деньги.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг рассматривала жалобу Тарабрина, который занимал должность директора департамента юридической поддержки инвестиционных проектов, на решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего в апреле иск банка. В связи с утверждением мирового соглашения, условия которого пока не сообщаются, суд отменил решение первой инстанции и прекратил производство по делу.
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7 августа, 12:35РИА Новости
Суд обязал бывшего топ-менеджера "Открытия" Чигирева вернуть банку премию
Ранее мировые соглашения с "Открытием" заключили еще двое его экс-топ-менеджеров – бывший член совета директоров Татьяна Серебренникова обязалась вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей, бывший вице-президент Максим Янпольский - 47,85 миллиона рублей.
Всего банк "Открытие", к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018 года подал девять исков к бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 миллионов рублей. Арбитраж Москвы принял противоречивые решения по этим делам – четыре иска "Открытия" отклонил, четыре удовлетворил, по иску к Серебренниковой утвердил мир.
В настоящее время апелляционным судом уже отменены решения, вынесенные ранее в пользу экс-члена правления Елены Будник, вице-президента по безопасности Сергея Бабкина и бывшего директора по информационной безопасности Константина Чигирева. В то же время суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премии бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому.
По мнению банка, премии, выплаченные прежней администрацией 1 августа 2017 года по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, не имели под собой никакого основания. По итогам 2017 года "дыра" в капитале банка оценивалась в 397 миллиардов рублей, и ему потребовалась экстренная помощь из госбюджета для предотвращения банкротства.
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Открытие (банк)РоссияПроисшествия
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