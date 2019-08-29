Еще один бывший топ-менеджер "Открытия" вернет банку премию

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску "Открытия", требовавшего признать незаконной выплату премии в размере 60 миллионов рублей бывшему топ-менеджеру банка Александру Тарабрину и обязать ответчика вернуть деньги.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в четверг рассматривала жалобу Тарабрина, который занимал должность директора департамента юридической поддержки инвестиционных проектов, на решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего в апреле иск банка. В связи с утверждением мирового соглашения, условия которого пока не сообщаются, суд отменил решение первой инстанции и прекратил производство по делу.

Ранее мировые соглашения с "Открытием" заключили еще двое его экс-топ-менеджеров – бывший член совета директоров Татьяна Серебренникова обязалась вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей, бывший вице-президент Максим Янпольский - 47,85 миллиона рублей.

Всего банк "Открытие", к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018 года подал девять исков к бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 миллионов рублей. Арбитраж Москвы принял противоречивые решения по этим делам – четыре иска "Открытия" отклонил, четыре удовлетворил, по иску к Серебренниковой утвердил мир.

В настоящее время апелляционным судом уже отменены решения, вынесенные ранее в пользу экс-члена правления Елены Будник, вице-президента по безопасности Сергея Бабкина и бывшего директора по информационной безопасности Константина Чигирева. В то же время суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премии бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому.