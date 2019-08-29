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РИА Новости

Активисты у Рады требуют не назначать Авакова на любые должности

15:18 29.08.2019 (обновлено: 15:30 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины. 29 августа 2019
Участники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины. 29 августа 2019
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Активисты пришли к зданию Верховной рады Украины с требованием не переназначать министра внутренних дел Арсена Авакова и не назначать его на любые другие должности, передает агентство УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют в четверг. Вместе с тем, по данным издания "Левый берег", он может быть назначен в новый кабмин как "временный министр" и у него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства". В четверг депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает четыре кандидатуры на пост министра внутренних дел страны, среди них есть и Аваков.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины. 29 августа 2019
Участники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины. 29 августа 2019
"К зданию парламента пришли несколько десятков активистов, в частности, представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Они зажгли файеры и скандировали "Аваков - черт!", держа в руках плакаты, которые сложились в надпись "Оставляем мусоров?", - передает агентство.
Активисты также пытаются закрепить плакаты на заборе, которым ограждено здание Рады.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 13:15РИА Новости
Аваков сохранит пост главы МВД Украины, пишут СМИ
Ранее в среду около 250 человек приняли участие в акции против Авакова возле здания офиса президента, она прошла без нарушений.
"Вчерашняя акция была предупреждением. Мы устали жить в стране, где не работает правоохранительная система. Надеемся, что и новоизбранные народные депутаты хотят перемен и не будут голосовать за избрание Авакова ни на какую должность", - написала на своей странице в Facebook активистка Марина Хромых.
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Арсен АваковВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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