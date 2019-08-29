Активисты у Рады требуют не назначать Авакова на любые должности

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Активисты пришли к зданию Верховной рады Украины с требованием не переназначать министра внутренних дел Арсена Авакова и не назначать его на любые другие должности, передает агентство Активисты пришли к зданию Верховной рады Украины с требованием не переназначать министра внутренних дел Арсена Авакова и не назначать его на любые другие должности, передает агентство УНИАН

Ранее украинские СМИ сообщили, что Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют в четверг. Вместе с тем, по данным издания "Левый берег", он может быть назначен в новый кабмин как "временный министр" и у него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства". В четверг депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает четыре кандидатуры на пост министра внутренних дел страны, среди них есть и Аваков.

"К зданию парламента пришли несколько десятков активистов, в частности, представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Они зажгли файеры и скандировали "Аваков - черт!", держа в руках плакаты, которые сложились в надпись "Оставляем мусоров?", - передает агентство.

Активисты также пытаются закрепить плакаты на заборе, которым ограждено здание Рады.

Ранее в среду около 250 человек приняли участие в акции против Авакова возле здания офиса президента, она прошла без нарушений.