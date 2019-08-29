Трамп прокомментировал слова ведущего о связях с "русскими олигархами "

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал заявление ведущего американского телеканала MSNBC Лоуренса О'Доннелла о том, что он привлекал "российских олигархов" в качестве гарантов для займа в Deutsche Bank самым нелепым из всех.

О'Доннелл во вторник заявил, что по данным его источника Трамп в свое время обращался за кредитом в Deutsche Bank. Поскольку, как утверждал телеведущий, больше никто из миллиардеров деньги не хотел одалживать, он был вынужден привлечь гарантов займа, которыми были "российские олигархи". Их имена ведущий не назвал.

"Самое нелепое заявление из всех, это то, что Россия, Россия, Россия, или российские олигархи подписали документы для меня, гарантию. Абсолютно неправда, как и практически все, что он (ведущий MSNBC Лоуренс О'Доннелл - ред.) и многие другие из жалких медиакорпораций говорили обо мне за годы", - написал Трамп в Twittter .