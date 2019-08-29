В Якутии сбежавшего с оружием полицейского задержали с недостачей патронов

ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Разыскиваемый сотрудник транспортной полиции Якутии задержан, один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

В понедельник сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Томского задержали сотрудники ДПС.

Как отметили в ведомстве, 26 августа сотрудник патрульно-постовой службы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте самовольно покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении, а "29 августа на одной из улиц Якутска разыскиваемый был замечен гражданами, которые незамедлительно сообщили в полицию".

"Прибывшими сотрудниками… он был задержан. Табельное оружие и 14 патронов изъято. Устанавливаются обстоятельства пропажи двух патронов", - рассказали в пресс-службе МВД.