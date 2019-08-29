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РИА Новости

В Якутии сбежавшего с оружием полицейского задержали с недостачей патронов

14:56 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Разыскиваемый сотрудник транспортной полиции Якутии задержан, один из двух магазинов к его пистолету оказался неполным, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
В понедельник сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Во вторник в соцсети распространились фотографии якобы из квартиры Томского, где на обоях мужчина написал о том, что оказался в тяжелой ситуации, и попросил прощения у родных. В четверг источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Томского задержали сотрудники ДПС.
Полиция
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Как отметили в ведомстве, 26 августа сотрудник патрульно-постовой службы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте самовольно покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении, а "29 августа на одной из улиц Якутска разыскиваемый был замечен гражданами, которые незамедлительно сообщили в полицию".
"Прибывшими сотрудниками… он был задержан. Табельное оружие и 14 патронов изъято. Устанавливаются обстоятельства пропажи двух патронов", - рассказали в пресс-службе МВД.
Также отмечается, что в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел.
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