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РИА Новости

Перед разработчиком ракет в России не ставили новых задач после краха ДРСМД

15:11 29.08.2019
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© Фото : ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"Производство ракет "Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение"
Производство ракет Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение
© Фото : ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Корпорации Тактическое ракетное вооружение не поставлена задача по разработке новых ракет после прекращения ДРСМД, заявил журналистам генеральный директор Корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
"Мы не так быстро работаем, как американцы, они только вышли (из договора - ред.). Мы законопослушная страна. У нас система ограничений, связанная с международными обязательствами, она жёстко контролируется", - сказал он.
"Дайте время. Надо это дело осмыслить, а не бросаться в какую-то гонку вооружений безудержную. Наверное, неправильно будет", - добавил он.
По его словам, руководство страны думает над решением этой задачи.
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Выход США из договора о РСМДБорис ОбносовАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковский
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