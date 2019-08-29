Перед разработчиком ракет в России не ставили новых задач после краха ДРСМД

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Корпорации Тактическое ракетное вооружение не поставлена задача по разработке новых ракет после прекращения ДРСМД, заявил журналистам генеральный директор Корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

"Мы не так быстро работаем, как американцы, они только вышли (из договора - ред.). Мы законопослушная страна. У нас система ограничений, связанная с международными обязательствами, она жёстко контролируется", - сказал он.

"Дайте время. Надо это дело осмыслить, а не бросаться в какую-то гонку вооружений безудержную. Наверное, неправильно будет", - добавил он.