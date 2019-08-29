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РИА Новости

В Египте телеведущую отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях

14:54 29.08.2019
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© страница Reham Saeed в FacebookЕгипетская телеведущая Рихам Саид
Египетская телеведущая Рихам Саид
© страница Reham Saeed в Facebook
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Известную в Египте телеведущую Рихам Саид на год отстранили от эфиров из-за высказываний о полных людях, которые в стране сочли оскорбительными, сообщает сайт арабского спутникового телеканала Sky News Arabia. Такое решение принял Высший совет по вопросам регулирования СМИ Египта, жестко отреагировавший на неосторожные заявления ведущей и вызванное ими общественное недовольство.
Некоторое время назад в одной из молодежных телепередач Рихам Саид очень резко отозвалась о полных египтянах. Больше всего досталось египетским женщинам, страдающим ожирением, которых Саид назвала "обузой для семей и страны", "мертвыми", "некрасивыми" и "не имеющими перспектив на замужество".
Несдержанная критика телеведущей всколыхнула волну недовольства в египетском обществе. Рихам Саид обвинили в расизме, издевательствах и неуважении к людям. Ей напомнили, что в Египте большая часть населения живет небогато и не может себе позволить ни качественных продуктов питания, ни дорогостоящего лечения болезней, в том числе, способных вызывать ожирение.
Стройная экранная красавица была вынуждена оправдываться. На своей страничке в соцсетях Саид выразила удивление окружившим ее неодобрением. "Мои слова переиначили. Я хотела не поиздеваться над полнотой и не осудить ее, а рассказать о ее опасности для здоровья", - пояснила ведущая. Она также рассказала, что сама когда-то страдала от лишнего веса, но одна случайная встреча и сказанные ей тогда слова полностью поменяли отношение Рихам Саид к жизни и позволили ей обрести стройную фигуру. Но оправдания ведущей сочувствия в обществе не нашли.
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По данным СМИ, Египет является страной, занимающей одно из первых в мире мест по числу жителей, страдающих различными формами ожирения (порядка 40% от общего числа населения), а также заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ. Третья часть детей в Египте в возрасте до 18 лет имеет проблему лишнего веса. В стране ежегодно по медицинским показаниям делается около тридцати тысяч операций по липосакции.
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