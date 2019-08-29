Путин проинформировал Меркель о ситуации в Сирии

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель проинформировал ее о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб", сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин информировал о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб". С обеих сторон констатирована важность скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении.