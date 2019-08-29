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РИА Новости
Война в Сирии

Путин проинформировал Меркель о ситуации в Сирии

14:54 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель проинформировал ее о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб", сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин информировал о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб". С обеих сторон констатирована важность скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении.
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Война в СирииАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияСирияРоссияВ мире
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