Воробьев и Кузнецова открыли детский хоспис в Подмосковье

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019

ДОМОДЕДОВО, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и член Общественной палаты, основатель и гендиректор Санкт-Петербургского "Детского хосписа" протоиерей Александр Ткаченко посетили первый подмосковный детский хоспис в Домодедово в день его открытия.

"Это второй в стране хоспис такого рода... Я с большой радостью вижу то, что здесь сейчас происходит. Это подобранные специалисты, обученные специалисты, это выстроенная системная работа по паллиативной помощи по всему региону, это кафедра паллиативной помощи, которая здесь открывается. Такой системный подход принципиально важен, здесь нет вторых задач", - сказала Кузнецова журналистам на открытии.

Она отметила, что с помощью таких проектов можно показать, как на самом деле должна быть выстроена система паллиативной помощи в регионе.

Губернатор Подмосковья пообещал помогать хоспису. "Наш президент поручил обеспечить необходимую помощь в становлении системы паллиативной помощи. Спасибо всем за большую работу, которая позволила открыть этот хоспис. Здесь подготовленный персонал, современные методики лечения. Мы будем помогать детскому хоспису", - сказал Воробьев.

Ранее синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата сообщил, что в здании стационара расположено десять палат для проживания детей с родителями, гостиная, пространство для игр и отдыха пациентов. Детский хоспис в Московской области также станет центром выездной службы паллиативной помощи и будет координировать работу специалистов (врачей, медсестер и психологов), оказывающих помощь детям и их семьям на дому на всей территории Московской области.

Как добавляет пресс-служба губернатора, новое учреждение паллиативной помощи для детей создано при поддержке правительства Московской области по инициативе Санкт-Петербургского Детского хосписа в рамках программы "Ресурсный центр", направленной на развитие паллиативной помощи детям в регионах РФ. Детский хоспис Московской области располагается в городе Домодедово в восстановленной усадьбе Пржевальского, окруженной старинным парком. Построенное в 1820-х годах здание с 1882 по 1917 год принадлежало брату известного путешественника и географа Николая Михайловича Пржевальского. В июне 2013 года здание усадьбы Пржевальского было передано Детскому хоспису в безвозмездное пользование для реконструкции и размещения в нем учреждения паллиативной помощи детям.